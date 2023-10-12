شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى خطوات تعرف على كيفية إلغاء تثبيت Windows 11؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التغيير أمر ثابت فى عالم التكنولوجيا، وأنظمة التشغيل ليست استثناءً ربما يكون نظام التشغيل Windows 11 ، بواجهته الأنيقة وميزاته المحسنة، قد دفعك إلى الترقية.

ومع ذلك، كما هو الحال مع أى تغيير، يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب التى قد تجعلك ترغب فى العودة إلى نظام التشغيل السابق أو استكشاف خيارات بديلة، وسنشرح فى هذا الدليل كيفية إلغاء تثبيت Windows 11.

سواء كنت تواجه مشكلات فى التوافق، أو تفضل الإلمام بإصدار سابق من Windows، أو ترغب ببساطة فى استكشاف إمكانيات أخرى، فنحن نوفر لك كل ما تحتاجه، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

قبل أن نبدأ، هناك شروط معينة قد يلزم الوفاء بها، يمكنك إلغاء تثبيت Windows 11 والاحتفاظ بملفاتك فقط خلال فترة 10 أيام بعد التثبيت، وبعد هذا الإطار الزمنى، ستحتاج إلى إجراء ما يشار إليه عادةً باسم "التثبيت النظيف" لنظام التشغيل Windows 10 أو نظام التشغيل السابق لديك.

وسنقدم لك تعليمات خطوة بخطوة لكلتا الطريقتين، مما يضمن حصولك على المعلومات التى تحتاجها للمتابعة.

العودة إلى نظام التشغيل Windows 10 والاحتفاظ بملفاتك

تتضمن الطريقة الأكثر بساطة لإلغاء تثبيت نظام التشغيل Windows 11 العودة إلى نظام التشغيل Windows 10، ويضمن هذا الأسلوب عدم فقدان أى من ملفاتك. ومع ذلك، هناك تحذير مهم – يجب عليك بدء هذه العملية فى غضون 10 أيام من التحديث الأولى لنظام التشغيل Windows 11، وإذا كان هذا الإطار الزمنى ينطبق على حالتك، فيرجى اتباع الخطوات الموضحة

الخطوة 1: افتح قائمة إعدادات Windows 11 باستخدام مفتاح Windows + I.

الخطوة 2: فى الشريط الجانبى، اضغط فوق Windows Update.

الخطوة 3: فى منتصف الشاشة، اضغط فوق خيارات متقدمة.

الخطوة 4: اضغط فوق الاسترداد متبوعًا بزر الرجوع.

الخطوة 5: إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر محمول، قم بتوصيله بمنفذ طاقة، واتبع الخطوات التى تظهر على الشاشة.

بعد عدة عمليات إعادة تشغيل، سيتم تعيين جهاز الكمبيوتر الخاص بك مرة أخرى إلى نظام التشغيل Windows 10 ولن يعمل بعد ذلك على نظام التشغيل Windows 11.

وهذه هى الطريقة الأكثر أمانًا والأسهل للعودة إلى نظام التشغيل Windows 10 لأنها تحافظ على كل شيء فى مكانه، ولن تفقد أيًا من ملفاتك أو مستنداتك، ولكن أى تطبيقات قمت بتثبيتها أثناء استخدام Windows 11 لن تكون موجودة بعد الآن.