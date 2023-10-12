شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تبدأ بناء تلسكوب لدعم بعثات اكتشاف القمر والفضاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصين بدء بناء تلسكوب راديوي بفتحة تبلغ 40 مترا في منطقة جبل تشانغباي، في مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين، لدعم بعثات اكتشاف القمر والفضاء السحيق في المستقبل.
وأفاد مرصد شانغهاي الفلكي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الصينية اليوم الخميس، بأنه تم تصميم الأداة البصرية التي طورها، لتكون تلسكوبا راديويا كبيرا متعدد الأغراض ومتنقلا بالكامل وعالي الدقة، ويعتقد العلماء أن منطقة جبل تشانغباي موقع مثالي للمراقبة عبر التلسكوب بسبب سمائها الصافية ومناخها الجاف.
وأوضح المرصد أن أعمال بناء التلسكوب الجديد ومحطته ستنتهي بحلول نهاية عام 2024.
وأعلنت الصين في وقت سابق من هذا العام أنها ستواصل أبحاثها القمرية مع العديد من البعثات المخطط لها، بما في ذلك مهمة واحدة لجلب 2 كيلوجرام من العينات من الجانب البعيد من القمر إلى الأرض.
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