تكنولوجيا: شاومي تعقد حدث في 27 من أكتوبر لكشف النقاب عن هواتف Xiaomi 14

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات اليوم عن الموعد المتوقع لإنطلاق جدث شاومي للإعلان عن هواتف Xiaomi 14 وXiaomi 14 Pro، حيث تشير التسريبات إلى أن شاومي تعقد مؤتمرها القادم في 27 من أكتوبر.

تستعد شركة شاومي لإطلاق جيل جديد من هواتفها المميزة قريباً، وتعد سلسلة Xiaomi 14 أولى الإصدارات المميزة برقاقة Snapdragon 8 Gen 3 المقرر الإعلان عنها في حدث كوالكوم الذي يعقد في الفترة ما بين 24 إلى 26 من أكتوبر.

واليوم تؤكد أحدث التوقعات على أن مؤتمر شاومي المرتقب لكشف النقاب عن هاتفي Xiaomi 14 وXiaomi 14 Pro يعقد في 27 من أكتوبر، أي عقب إنتهاء فعاليات مؤتمر Snapdragon Summit للعام 2023.

ولقد أكدت التسريبات السابقة على خطط شاومي للكشف عن سلسلة Xiaomi 14 في موعد مبكر هذا العام مقارنة بسلسلة Xiaomi 13 التي انطلقت بشكل رسمي في حدث عقد في شهر ديسمبر من العام الماضي.

من جانب أخر تشير التقارير إلى خطط شاومي لدعم سلسلة Xiaomi 14 القادمة بتصميم جديد، كما طورت الكاميرة بالتعاون مع “Leica”، على أن تتضمن إعدادات الكاميرة في هذه الإصدارات 3 من الأبعاد البؤرية المختلفة.

أيضاً تطلق شاومي الإصدارات الجديدة بواجهة MIUI 15 التي ترتكز على الإصدار الجديد من نظام التشغيل Android 14.

كما تدعم شاومي إصدار Pro بتصميم من التياتنيوم، مع ميزة الإتصال بالأقمار الصناعية، أيضاً تتضمن السلسلة الجديدة ترقية في تقنية الشاشة، والكاميرة، والشحن وأيضاً سعة البطارية، كما تشير التوقعات إلى أن الإنتاج الضخم لهذه الإصدارات قد بدأ بالفعل.

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