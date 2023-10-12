تكنولوجيا: رصد هاتف Galaxy S24 Ultra في منصة Geekbench برقاقة Snapdragon

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري سامسونج في العمل على تطوير جيل جديد من سلسلة هواتف Galaxy S، ولقد رصد اليوم هاتف Galaxy S24 Ultra في منصة Geekbench برقاقة Snapdragon.

تعقد سامسونج مؤتمرها القادم في شهر يناير من العام المقبل للإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S24، ولقد كشفت التسريبات السابقة عن خطط سامسونج لإطلاق نموذج فقط من هاتف Galaxy S24 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، على عكس الإصدارات الرئيسية التي تتوفر باثنان من النماذج والتي تختلف بين نموذج برقاقة كوالكوم وأخر برقاقة الشركة Exynos 2400.

ولقد رصد هاتف Galaxy S24 Ultra في منصة Geekbench بالفعل بنموذج رقم SM-S928U ورقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3 على أن يتم تقسيم الأنوية إلى 1+3+2+2.

وتأتي النواة الرئيسية في الرقاقة بسرعة 3.30 GHz وهي سرعة أقل من الإصدار السابق، إلا أن الترقية تأتي في الأنوية اللاحقة، حيث تتميز المجموعة الثانية من الأنوية بسرعة 3.15 GHz، كما تتميز المجموعة الثالثة التي تضم اثنان من الأنوية بسرعة 2.96 GHz، وتأتي المجموعة الأخيرة من الأنوية بسرعة 2.27 GHz.

كما يظهر هاتف Galaxy S24 Ultra في التسريبات بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 14 وواجهة One UI 6.1.

يذكر أن هاتف Galaxy S24 Ultra سجل في إختبارات Geekbench عدد 2234 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية أي تحسينات في الآداء بنسبة 15%، و6807 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة بتحسينات في الآداء بنسبة 35% مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 في هاتف Galaxy S23 Ultra.

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