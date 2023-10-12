إطلاق عالمي لسلسلة Oppo Find N3 يوم 19 أكتوبر القادم

كشفت Oppo عن هاتف Oppo Find N3 Flip في الصين في شهر أغسطس الماضي، والآن حان الوقت لظهور هذا الهاتف بشكل دولي وعالمي؛ حيث حددت الشركة عن حدث جديد في يوم 19 أكتوبر في سنغافورة، لكن اوبو تتحدث في هذا اليوم عن إطلاق سلسلة هواتف لا هاتف واحد، مما يعني أننا سوف نشهد أيضًا الإعلان عن Find N3 Fold الذي تم رصده في بعض الصور المُسربة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

مواصفات ومميزات Oppo Find N3

بدأ بيع هاتف Oppo Find N3 Flip بالفعل في الصين، بالتالي لدينا جميع المواصفات المعروفة حول الهاتف – ثلاث كاميرات في الجهة الخلفية، معالج Dimensity 9200+ ومزيج من الكاميرات بدقة 50 ميغابكسل للكاميرا الرئيسية + 32 ميغابكسل للكاميرا مع عدسة Telephoto مع 48 ميغابكسل للكاميرا الـUltrawide، هاتف Oppo Find N3 Fold بالعكس سيحمل معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 في الغالب بتركيب كاميرات مشابه لكن بتصميم الـFold بالتأكيد.

مشاهدة المؤتمر

السعر المتوقع

لا نعرف بعد الأسعار التي قد تصدر بها الهواتف، صعب ان نتنبأ بالأسعار لاختلاف السوق العالمي والسوق الصيني في كل شيء، لكن بكل تأكيد لن تكون هذه الهواتف رخيصة الثمن بشكل سهل، بل ستكون مرتفعة بعض الشيء، عن الأسعار التقليدية لكل الهواتف الذكية التي نعتد عليها، اعني هذه طبيعة أسعار الهواتف القابلة للطي بشكل عام فماذا نتوقع؟

هاتف Oppo Find N3 Fold

نتوقع أن يكون هذا الهاتف مشابهًا للغاية لـ OnePlus Open مع شاشة OLED بحجم 7.8 بوصة من الداخل وشاشة OLED بحجم 6.3 بوصة من الخارج, وشريحة Snapdragon 8 Gen 2 كما تسرب، لكن لا شيء مؤكد بعد، الهاتف سيكون إضافة قوية جديدة من اوبو لعالم الهواتف الذكية القابلة للطي، لننتظر المؤتمر لنرى ماذا ستقدم اوبو.

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