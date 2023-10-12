ظهور Samsung Galaxy S24 Ultra بمعالج Snapdragon على منصة Geekbench

من المتوقع أن تطلق Samsung هاتف Galaxy S24 Ultra في شهر يناير المقبل مع باقي عائلة S24، واليوم ظهرت النسخة Ultra التي في الأغلب ستكون مخصصة للسوق الأمريكية على منصة Geekbench، تم إدراج الجهاز SM-S928U مع معالج Snapdragon 8 Gen 3 والذي حمل اسم رمزي Pineapple، كما تسرب المعالج فإنه سيحمل تركيب 8 انوية لكن بشكل جديد هذا المرة.

مواصفات معالج Galaxy S24 Ultra

تعمل النواة الرئيسية بتردد 3.30 جيجاهرتز، الأقل من نسخة Galaxy من معالج Snapdragon للعام الماضي، لكن باقي المواصفات أكثر إثارة للإعجاب، حيث يحظى المعالج بوجود 3 أنوية بسرعة 3.15 جيجاهرتز من النوع المخصص للأداء المرتفع، ونواتين أخريتين بتردد 2.96 جيجاهرتز، وآخر نواتين بتردد 2.27 جيجا هرتز، تركيب 1-3-2-2 هذا أول مرة نراه في الهواتف، اما عن باقي المواصفات فهو حمل 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي وهو رقم ضعيف لأعلى هواتف سامسونج لهذا العام.

نتائج الاختبار

أظهرت نتائج الاختبار أن النتيجة للنواة الواحدة هي 2,234 و 6,807 للأنوية المتعددة، وكانت الزيادة مقارنةً بهاتف Galaxy S23 Ultra الذي يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 كبيرة – بنسبة 15% و 35% على التوالي، وهو رقم غير بسيط في عام 2023 والقدرات الإضافية التي تحصل عليها المعالجات.

النتائج الرئيسية من Geekbench

ليست النتيجة هي العنصر الرئيسي الذي يمكن استخلاصه من هذه القائمة في Geekbench – بل هو التأكيد على أن Samsung تخطط مرة أخرى لاستخدام معالجات مختلفة، من المتوقع أن يظهر ويقوم Exynos 2400 بتشغيل بعض هواتف Galaxy S24 الرائدة, لكن قد يتم تخصيص ذلك لـ S24 و S24+ مع توجيه Ultra تمامًا نحو معالج Snapdragon 8 Gen 3.

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