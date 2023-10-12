شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 1.01 % فى الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت عملة البيتكوين اليوم الخميس 12 أكتوبر، خسائر بنسبة 1.01 % ليصل سعر تداولها إلى 26,820 دولارًا، في الـ 24 ساعة الماضية، وانخفضت قيمة البيتكوين بمقدار 240 دولارًا، وقد أقر خبراء الصناعة أيضًا بوجود اتجاه هبوطي في أسعار الأصول المشفرة الرئيسية هذا الأسبوع بما في ذلك البيتكوين وأغلبية العملات المشفرة الأخرى.

وانخفضت قيمة الأثير بنسبة 0.13 % اليوم الخميس، ويتم تداول العملة المشفرة حاليًا بسعر 1560 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets360.

كما سجلت Tether وBinance Coin وRipple وUSD Coin وSolana وCardano وDogecoin خسائر إلى جانب BTC وETH لليوم الثاني على التوالي.

انخفض التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 0.66 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، ومع ذلك، تظل القيمة السوقية ثابتة عند مستوى 1.05 تريليون دولار، دون تغيير عن اليوم السابق، حسبما أظهر CoinMarketCap.