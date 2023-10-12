شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الضرائب الأمريكية تدين مايكروسوفت بنحو 29 مليار دولار.. والشركة ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) شركة Microsoft أن الشركة تدين بضرائب متأخرة بقيمة 28.9 مليار دولار "بالإضافة إلى الغرامات والفوائد" للسنوات الضريبية من 2004 إلى 2013، وفقًا لإيداع هيئة الأوراق المالية والبورصات .

رد نائب رئيس شركة Microsoft للضرائب والجمارك العالمية دانييل جوف على عملية التدقيق في منشور بالمدونة، وقال إن الشركة غيرت هيكلها وممارساتها المؤسسية منذ السنوات التي غطتها عملية التدقيق، ويقول جوف: "إن القضايا التي أثارتها مصلحة الضرائب الأمريكية ذات صلة بالماضي ولكن ليس بممارساتنا الحالية"، وفقا لتقرير theverge.

ولا تعكس التعديلات المقترحة من مصلحة الضرائب المبالغ التي دفعتها الشركة بموجب قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، وفقًا لجوف، الذي يدعي أن ذلك يمكن أن يقلل الضريبة النهائية المستحقة بما يصل إلى 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى ذلك، تدعي مايكروسوفت أن مصلحة الضرائب الأمريكية لا توافق على الطريقة التي خصصت بها مايكروسوفت الأرباح دوليًا من خلال ترتيب لأسعار التحويل يسمى تقاسم التكاليف.

وتقول مايكروسوفت إنها لا توافق على "التعديلات المقترحة" من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية وسوف "تعارضها بقوة"، وفي نفس المدونة، تقول مايكروسوفت إنها لا تتوقع حل النزاع خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

وبشكل منفصل، انتصرت الشركة مؤخرًا على لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، التي فشلت في الحصول على أمر قضائي أولي ضد خطة Microsoft للاستحواذ على Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار وهي صفقة من المتوقع إغلاقها في 13 أكتوبر.