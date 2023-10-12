تكنولوجيا: الإعلان عن تاريخ إطلاق هاتف Find N3… إليك كل ما تود ان تعرفه!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف Find N3 من OPPO في الصين خلال هذا الشهر. وسيكون هذا الجهاز متاحًا أيضًا في الأسواق العالمية باسم OnePlus Open.

وبعد أشهر من التسريبات وكذلك الإعلانات التشويقية الرسمية في الأيام الماضية، أصبحنا نعرف أخيرًا متى سيتم الإعلان عن هذا الهاتف رسميًا. فقد كشفت شركة OPPO أخيرًا عن تاريخ إطلاق أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي، ومن المقرر إطلاق هاتف Find N3 في الصين في 19 أكتوبر.

هناك احتمال أن يصبح الإصدار العالمي من هذا الهاتف، OnePlus Open، رسميًا أيضًا. ولكن لا يوجد أي تأكيد عن ذلك حتى وقتنا هذا.

وبفضل التسريبات العديدة، أصبحنا نعرف بالفعل كل شيء تقريبًا عن هذا الهاتف. سيحتوي الجهاز على شاشة داخلية بحجم 7.8 بوصة وشاشة خارجية بحجم 6.31 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع للهاتف الذكي العادي.

وسيتم تشغيله بواسطة شريحة Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم مع ذاكرة عشوائية LPDDR5x وتخزين UFS 4.0.

كما سيصل الهاتف مزودًا بنظام كاميرا ثلاثية تم ضبطه بواسطة Hasselblad في الخلف. وسيتضمن الإعداد مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، ووحدة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا مقربة حتى ثلاثة اضعاف بدقة 64 ميجابكسل.

سيحتوي الهاتف على شريط تمرير تنبيه وسيعمل بنظام Android 13 على الرغم من إطلاق Android 14. وأخيرًا، سيتم دعمه ببطارية تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 67 واط.

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