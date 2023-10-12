تكنولوجيا: إدراج سماعات Huawei FreeBuds Pro 3 ضمن قاعدة بيانات TDRA.. ومن المتوقع إطلاقها في الإمارات العربية المتحدة قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الشهر الماضي، أطلقت شركة هواوي سماعات الأذن اللاسلكية FreeBuds Pro 3 لأول مرة في الصين وأوروبا. ويتم بيع سماعات الأذن حاليًا في الصين، ولكنها ستكون متاحة للشراء بدءًا من 18 أكتوبر في الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، تخطط هواوي لإطلاق السماعات في مناطق أخرى، وذلك بعد ان تم التلميح عن هذا من خلال شهادة جديدة. فقد حصلت سماعات الأذن Huawei FreeBuds Pro 3 على شهادة من TDRA، مما يشير إلى أنه قد يتم إصدارها في الإمارات العربية المتحدة قريبًا.

ووفقًا للشهادة، سيتم تصنيف سماعات الأذن هذه برقم الطراز T0018 في الإمارات العربية المتحدة. وبصرف النظر عن هذا، لم تقدم الشهادة أي تفاصيل إضافية حول المنتج.

ولكن بما أن الجهاز متوفر بالفعل في مناطق أخرى، فنحن نعرف ما يمكن توقعه. ستأتي سماعات FreeBuds Pro 3 مزودة بتقنية عزل الضوضاء النشطة المتقدمة ANC 3.0. كما ستتضمن أيضًا شريحة Kirin A2، والتي تستخدم تقنية Polar code لنقل صوتي رائع بتردد 1.5 ميجابت في الثانية دون فقدان أي بيانات.

وبالإضافة إلى جودة الصوت الاستثنائية، شهدت سماعات FreeBuds Pro 3 تحسينات في تقليل الضوضاء وعمرالبطارية ومجالات رئيسية أخرى. وعندما يتعلق الأمر بتقليل الضوضاء، تستخدم سماعات الأذن هذه تقنية QuietCall 2.0، مما يعزز بشكل كبير قدرتها على تقليل الضوضاء الخلفية أثناء المكالمات الهاتفية.

أما بالنسبة لعمر البطارية، توفر سماعات FreeBuds Pro 3 فترة استخدام رائعة تصل إلى 7 ساعات بشحنة واحدة، والتي تمتد إلى إجمالي 30 ساعة عند استخدامها مع حافظة الشحن المرفقة.

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