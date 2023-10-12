شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تغلق ثغرة Windows 11 المجانية.. اعرف عملت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنع مايكروسوفت الآن مفاتيح Windows 7 وWindows 8 من تنشيط نسخة من Windows 11، وكانت هذه ثغرة موجودة منذ سنوات مما يسمح للأشخاص بالترقية من Windows 7 أو 8 إلى Windows 10 أو 11 مجانًا.

وأعلنت Microsoft فى الأصل عن التغييرات لحظر مفاتيح Windows 7 وWindows 8 من Windows 11 أواخر الشهر الماضى، ولكن فى ذلك الوقت، رأينا أن المفاتيح لا تزال نشطة ولم يكن من الواضح متى سيدخل الحظر حيز التنفيذ بالفعل.

واعتبارًا من هذا الأسبوع، تم الآن حظر مفاتيح Windows 7 بالكامل من التثبيتات النظيفة لنظام التشغيل Windows 11، حسبما تؤكد Microsoft لموقع The Verge .

ولقد اختبرت العديد من مفاتيح Windows 7 عند التثبيت النظيف لنظام التشغيل Windows 11 (22H2) اليوم وعلى الرغم من أنني أستطيع استخدام المفاتيح لتثبيت نظام التشغيل، إلا أنه لن يتم تنشيطه، ولا يمكننا تنشيط Windows على هذا الجهاز لأنه ليس لديك ترخيص رقمي صالح أو مفتاح منتج صالح"، وتظهر رسالة الخطأ عندما تحاول الآن تنشيط مفتاح Windows 7 على Windows 11.

وإذا قمت مسبقًا بترقية جهاز من Windows 7 أو Windows 8 إلى Windows 11 أو استخدمت أحد هذه المفاتيح القديمة، فلن تتغير حالة التنشيط لديك ولديك ترخيص رقمي يجب أن يستمر في العمل ولكن إذا كنت تأمل في استخدام هذه الثغرة في المستقبل، فقد حان الوقت لشراء مفتاح Windows 11 شرعي بدلاً من ذلك.