تكنولوجيا: هاتف Redmi Note 12 5G يعتبر أسرع هاتف أندرويد يتجاوز المليون شحنة في عام 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحظى هواتف Redmi Note الذكية بشعبية كبيرة بين المستهلكين. فقد اتضح ذلك من خلال حقيقة أنه تم بيع أكثر من 338 مليون هاتف ذكي من سلسلة Redmi Note في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من سبتمبر 2023.

وعلى الرغم من التقارير التي تشير إلى انخفاض الطلب نسبيًا هذا العام، يبدو أن أحد الهواتف الذكية من سلسلة Note قد حقق أداءً جيدًا بشكل استثنائي؛ وهو هاتف Redmi Note 12 5G.

ووفقًا للشركة، فقد أصبح الهاتف أسرع هاتف ذكي يعمل بنظام اندرويد يتجاوز المليون شحنة في عام 2023.

تم الإعلان عن هذا في وقت سابق اليوم بواسطة الصفحة الرسمية لشاومي على X. إذ قالت الشركة: “يسعدنا أن نعلن أن هاتف RedmiNote12 5G قد سجل رقمًا قياسيًا هائلاً باعتباره أسرع هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد يتجاوز المليون شحنة في عام 2023″.

هذه البيانات مخصصة للشحنات من يناير إلى يوليو 2023. ولقد كان أداء هواتف Redmi الذكية متوسطة التكلفة دائمًا جيدًا في السوق العالمية.

ويعتبر هاتف Redmi Note 12 5G هاتف ذكي شامل يقل سعره عن 250 دولارًا. فهو يتميز بشاشة AMOLED رائعة بمعدل تحديث 120 هرتز ومعالج جديد واتصال 5G.

كما يتمتع الهاتف أيضًا بعمر بطارية جيد، لكن أداء الكاميرا كان مخيبًا للآمال بشكل ملحوظ، خاصة في الإضاءة المنخفضة.

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