اختبارات معالج رسوميات Tensor G3 في Google Pixel 8 تظهر أداء ضعيف لكن كفاءة جيدة

عملت جوجل مجددًا مع سامسونج لبناء معالج Tensor G3، وهو الشريحة التي تُشغل Google Pixel 8 و Pixel 8 Pro الجديدين، وقد خرجت هذه الشريحة من مصانع سامسونج ذات تكنولوجيا الـ4 نانومتر وتتميز بوجود معالج مكون من 9 أنوية (1x Cortex-X3 + 4x A715 + 4x A510) ومعالج رسوميات ARM Mali-G715، لم تكشف جوجل عن تفاصيل محددة بشأن هذا المعالج الرسومي، ولكن يبدو أنه يحتوي على 7 وحدات معالجة، نفس العدد في Tensor G2 من العام الماضي (كان ذلك Mali-G710). فكم هو كفء هذا المعالج الرسومي؟ قام Golden Reviewer بإجراء بعض الاختبارات لمعرفة ذلك.

اختبارات أداء Tensor G3 في Google Pixel 8

بدأت الاختبارات مع اختبار 3DMark Wildlife Extreme، حيث تم تصنيف الشرائح بناءً على نتيجة الأداء مقسومة على استهلاك الطاقة (فالأعلى هو الأفضل)، لم يظهر G3 أداءً جيدًا – فهو سريع كما هو الحال مع Apple A14 وأبطأ من Snapdragon 8 Gen 1، الشريحة التي يجب مراقبتها في هذه الاختبارات هي في الواقع MediaTek’s Dimensity 9200. فهي تستخدم أيضًا Mali-G715 (مع 11 نواة معالجة) ولكن تم تصنيعها على تكنولوجيا 4 نانومتر من TSMC، يتفوق Dimensity على Tensor بفارق كبير، ولكنها تقريبا متساوية من حيث الكفاءة.

مقارنة الكفاءة

عند الانتقال إلى اختبار GFXBench Aztec باستعمال Vulakn/Metal Back end وعلى دقة 1440p يتفوق Dimensity مرة أخرى على Tensor ويقدم معدل إطارات مضاعف تقريباً، لكنه يستهلك طاقة مضاعفة أيضًا، لذا الكفاءة تكاد تكون متساوية كذلك، كان Tensor G3 ترقية صغيرة فقط عن G2 في هذا الاختبار (كان الفجوة في Wildlife أكبر بكثير).

التوجهات المستقبلية

وفقًا لـ Golden Reviewer، فإن تكنولوجيا سامسونج 4nm LPP هي متأخرة بجيل ونصف او جيلين عن تكنولوجيا TSMC، في الاختبارات الأكثر تطلبًا لم يكن Tensor G3 قادرًا على المنافسة مع الشرائح الرائدة الحالية، ناهيك عن تلك التي على وشك الظهور – في الغالب سيتم الكشف عن Snapdragon 8 Gen 3 و Dimensity 9300 قبل نهاية هذا العام.

لا تبشر هذه النتائج بخير بالنسبة لـ Samsung Exynos 2400 الذي سيصدر في هواتف S24، على الرغم من أن لديها معالج رسوميات مختلف تمامًا – الذي هو مبني على تكنولوجيا RDNA 3 من AMD، لذا قد تحافظ هذه التقنية على بقاء المعالج في اللعبة.

بالعودة إلى جوجل، من المحتمل أن يتم بناء Tensor G4 في مصانع سامسونج مرة أخرى حيث تحتاج جوجل لخبرة فريق Exynos. ومع ذلك، تشير الإشاعات إلى أن جوجل تعمل على تصميم داخلي لا يعتمد على سامسونج، ومن المتوقع ظهور ذلك في عام 2025.

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