تكنولوجيا: إطلاق سماعات Inzone Buds من سوني مع صوت مكاني 360 درجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق شاشة الألعاب Inzone M3 في بداية هذا العام، أضافت سوني الآن سماعات أذن جديدة إلى مجموعة تسمى Sony Inzone Buds. يمكنك التحقق من المواصفات والميزات أدناه.

تحتوي سماعات Inzone Buds على صوت مكاني بـ 360 درجة، مما يسمح للاعبين بتحديد موقع الخصوم بدقة. وما يميز سماعات الأذن هذه هو تجربة الصوت المخصصة.

وتعمل ميزة تحسين مجال الصوت وتخصيص نغمة الصوت على إنشاء ملف تعريف صوتي مخصص لأذنيك، مما يضمن حصولك على أفضل صوت ممكن.

تتميز سماعات الأذن أيضًا ببرنامج Dynamic Driver X، الذي يضمن إعادة إنتاج الصوت بشكل واقعي. وتعمل ميزة عزل الضوضاء ووضع الصوت المحيط على الحفاظ على تركيزك، كما يضمن تقليل الضوضاء بتقنية الذكاء الاصطناعي التواصل الواضح.

كما ان عمر البطارية جيد، مع 12 ساعة من وقت التشغيل بشحنة واحدة. وهو يمتد إلى 24 ساعة مع حافظة الشحن.

كما يضمن اتصال USB-C الحد الأدنى من الكمون للألعاب في الوقت الحقيقي. وقد صُممت هذه السماعات لتوفير الراحة، وتتيح لك اللعب لساعات دون إزعاج.

يمكنك الآن طلب سماعات INZONE Buds باللونين الأبيض والأسود بسعر التجزئة البالغ 199.99 دولارًاأمريكيًا/269.99 دولارًا كنديًا على Sony.com وAmazon ومن خلال الوكلاء المعتمدين.

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