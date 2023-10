تكنولوجيا: الإصدار التجريبي من Nothing OS 2.5 متوفر الآن لهاتف Nothing Phone (2)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عملت شركة Nothing على تحديث رئيسي لواجهة المستخدم الخاصة بها والمستندة إلى نظام أندرويد؛ وهو اصدار Nothing OS 2.0 المخصص لهاتف Nothing Phone (2).

يتحول الإصدار الجديد من أسس Android 13 إلى Android 14 ويقدم ميزات إضافية غير محددة مع إعادة تصميم عناصر واجهة المستخدم المختلفة للحصول على مظهر أكثر اتساقًا.

ويتوفر OS Open Beta (1) لأصحاب Nothing Phone (2) في الوقت الحالي، على الرغم من أن الشركة أكدت أنها تعمل على تحديث Android 14 لهاتف Nothing Phone (1) أيضًا.

وكالعادة، هذه نسخة تجريبية، لذا قد تحتوي على أخطاء تجعلها غير مناسبة للاستخدام اليومي. ولكن إذا قبلت هذه المخاطرة، فتأكد من تحديث هاتفك إلى Nothing OS 2.0.3 وانتقل إلى هذا المنشور في منتدى Nothing Community للحصول على الإرشادات.

وبعد تثبيت الإصدار 2.5، سيكون لديك خيار العودة إلى Nothing OS 2.0.3. ومع ذلك، ستحتاج إلى عمل نسخة احتياطية من بياناتك لأن عملية التراجع تتضمن إعادة ضبط المصنع.

