شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سوء الأحوال الجوية يؤخر إطلاق SpaceX Falcon Heavy التابع لناسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير سبيس أنه تم تأجيل إطلاق مهمة الكويكب Psyche التابعة لناسا حتى غدا الجمعة 13 أكتوبر بسبب الطقس العاصف الذي يقترب من خليج المكسيك.

وكان من المقرر إطلاق مسبار Psyche ، وهو مسبار ناسا لاستكشاف كويكب معدني يحمل نفس الاسم، صباح اليوم الخميس على صاروخ SpaceX Falcon Heavy من Pad 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، وكان هناك توقعات بوجود ظروف مناخية مضطربه بنسبة 20%، ومع هبوب العواصف تم اتخاذ القرار بالتخلي عن محاولة الإطلاق يوم الخميس للاستفادة من الطقس الأفضل المتوقع في نوافذ الإطلاق يومي الجمعة أو السبت .

وحضرت أرلينا موسى، ضابطة الطقس في قوة الفضاء الأمريكية ، المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء وأوضحت المخاوف المتزايدة.

وقالت موسى: "لقد تحول أحد عناصر المراقبة الرئيسية الآن من مجرد العواصف في المنطقة إلى رياح الإقلاع ، وخلف هذه الجبهة الدافئة وخاصة مع اقتراب منطقة الضغط المنخفض نحونا نتوقع أن تهب الرياح بسرعة كبيرة من الجنوب الغربي. يمكننا أن نرى ما بين 20 إلى 25 ميلاً في الساعة .

وكان من المتوقع أن تستمر هذه الظروف خلال فترة الإطلاق يوم الخميس، مما دفع فرق المهمة إلى اتخاذ قرار بالتأجيل حتى يوم الجمعة.

وكشف الفريق، "بالنسبة لنافذتنا الاحتياطية الأولى، صباح الجمعة، هناك فرصة بنسبة 50% لظروف الانطلاق، مع استمرار ارتباط مخاوفنا بالعواصف في المنطقة، حيث لدينا سحب سندانية، وبعض السحب السميكة، وهى عبارة عن سحب متعددة الطبقات، بالإضافة إلى سحب ركامية ونحن نرتبط بالعواصف".

وأضافوا، "بالنظر إلى صباح يوم السبت نافذة احتياطية ثالثة لا يزال هناك نفس الاحتمال تقريبًا، حوالى 50٪ فرصة للانطلاق، وظروف مشابهة إلى حد ما حيث قد تكون هناك بعض العواصف حولنا، لكننا نتوقع أن تكون معظم العواصف بعد ذلك.

ومن هنا تهدف وكالة ناسا الآن إلى الحصول على نافذة "انطلاق" بنسبة 50% يوم الجمعة، مع فرصة مماثلة يوم السبت في ظل ظروف إطلاق مواتية كنسخة احتياطية، وتسمح الخطة الجديدة باحتمال أكبر للنجاح.

وتمتد نافذة إطلاق سايكي حتى 25 أكتوبر وبعد أن ينطلق من الأرض، سيتجه المسبار نحو الكويكب سايكي ، الذي يقع في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، ويعتقد علماء الفلك أن الجسم المعدني الغريب قد يكون النواة المكشوفة لكوكب أولى وستساعدهم مهمة Psyche على اتخاذ إجراءاتها.