تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن Honor Magic Vs2 بتصميم خفيف وشاشات LTPO OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Honor النقاب اليوم عن أحدث هواتفها القابلة للطي Honor Magic Vs2، الذي ينطلق بتصميم خفيف، وشاشات LTPO OLED وسعر يبدأ من 958 دولار.

يتميز Magic Vs2 بتصميم من سبائك المغنيسيوم، ومفصل للشاشة من التيتانيوم لتصميم أنحف للهاتف ووزن أخف 229 جرام، أي أخف من إصدار الشركة السابق Magic V2 الذي تميز بوزن 231 جرام.

كما يأتي الهاتف بسماكة 10.7مم عند طي الهاتف، وسماكة 5.1مم عند فتح الشاشة، أيضاً يضم الهاتف شاشة LTPO OLED في الغطاء الخارجي بحجم 6.43 إنش، ودقة عرض 1060 في 2376 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث متغير من 1-120Hz، وأبعاد 20:9، كما تصل نسبة السطوع في الشاشة الخارجية إلى 2500 nit.

كما يضم الهاتف شاشة LTPO OLED داخلية بحجم 7.9 إنش، ومعدل تحديث متغير من 1-120Hz، وأبعاد 9.8:9، وتدعم الشاشتين تقنية HDR 10+، وتأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة، كما تدعم الشاشات الإدخال بقلم stylus.

أيضاً أكدت Honor على أن هاتف Magic Vs2 يضم معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 2.5 مرة، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

كما ينطلق الهاتف بواجهة MagicOS 7.2 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، مع تحسينات في مهام تقسيم الشاشة وتعدد المهام لفتح اثنان من التطبيقات جنباً إلى جنب، مع وضع “Free hoover”.

وتوضح Honor أن هذا الإصدار يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأزرق، والأسود وأيضاً اللون البنفسجي بسعر يبدأ من 958 دولار.

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