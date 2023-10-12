تكنولوجيا: Oppo تطلق هاتف Oppo Find N3 Flip في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Oppo اليوم هاتفها الصدفي القابل للطي Oppo Find N3 Flip للأسواق العالمية، والذي يتوفر في البداية في السوق الهندي.

انطلق هاتف Find N3 Flip خلال الفترة الماضية في السوق الصيني، واليوم تبدأ Oppo بالتوسع بإطلاق الهاتف في أسواق جديدة بدءاً من السوق الهندي، على أن يتوفر بسعر يبدأ من 1080 يورو للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف للشراء في 22 من أكتوبر في السوق الهندي، على أن ينطلق الهاتف للمستخدمين في السوق الهندي بعرض مجاني عند الشراء إشتراك 3 أشهر في خدمة YouTube Premium و6 أشهر في Google One.

يذكر أن هاتف Oppo Find N3 Flip يضم شاشة LTPO AMOLED مرنة بحجم 6.8 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة دقة عرض 1080 في 2520 بيكسل، كما يضم الغطاء شاشة AMOLED بحجم 3.26 إنش ودقة عرض 382 في 720 بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 9200، ويأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر telephoto بدقة 32 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4300 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W، على أن يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان.

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