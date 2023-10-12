علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: رسمياً وان بلس تحدد 19 من أكتوبر للإعلان الرسمي عن OnePlus Open

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت وان بلس اليوم إعلان تشويقي كشفت من خلاله عن موعد مؤتمرها القادم الذي يعقد في 19 من أكتوبر للإعلان الرسمي عن OnePlus Open.

بدأ العد التنازلي لإطلاق أول هاتف قابل للطي من وان بلس للأسواق، حيث تستعد وان بلس للتنافس في سوق الهواتف القابل للطي بهاتف OnePlus Open الذي شغل عدد من التسريبات مؤخراً.

وتقدم وان بلس لطلبات الحجز الأولى لهاتفها القابل للطي سماعة OnePlus Buds Pro 2 اللاسلكية، ولقد بدأت وان بلس بالفعل في فتح طلب التسجيل قبل الحجز المسبق للهاتف.

ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن هاتف OnePlus Open يأتي بتصميم يحاكي إصدار Oppo المرتقب Oppo Find N3، والذي ينطلق بشكل رسمي في حدث يعقد في 19 من أكتوبر، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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