تكنولوجيا: رسمياً وان بلس تحدد 19 من أكتوبر للإعلان الرسمي عن OnePlus Open

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت وان بلس اليوم إعلان تشويقي كشفت من خلاله عن موعد مؤتمرها القادم الذي يعقد في 19 من أكتوبر للإعلان الرسمي عن OnePlus Open.

بدأ العد التنازلي لإطلاق أول هاتف قابل للطي من وان بلس للأسواق، حيث تستعد وان بلس للتنافس في سوق الهواتف القابل للطي بهاتف OnePlus Open الذي شغل عدد من التسريبات مؤخراً.

وتقدم وان بلس لطلبات الحجز الأولى لهاتفها القابل للطي سماعة OnePlus Buds Pro 2 اللاسلكية، ولقد بدأت وان بلس بالفعل في فتح طلب التسجيل قبل الحجز المسبق للهاتف.

ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن هاتف OnePlus Open يأتي بتصميم يحاكي إصدار Oppo المرتقب Oppo Find N3، والذي ينطلق بشكل رسمي في حدث يعقد في 19 من أكتوبر، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي.

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