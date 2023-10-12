شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعمل على إصلاح خلل فى ساعتها الذكية يستنزف بطارية آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت آبل مؤخرًا تحديث iOS 17.0.3 لإصلاح الخلل الذي كان يتسبب في ارتفاع درجة حرارة موديلات آيفون 15 برو، وكشفت شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو، أن التحديث عالج أيضًا خطأ آخر كان يستنزف بطارية آيفون.

أكدت الشركة أن تحديث iOS 17.1 beta 3 يعمل على إصلاح الخلل الذي أثر على عمر بطارية آيفون عندما تم إقرانه بساعة Apple Watch التي تعمل بنظام watchOS 10.1.





لماذا يجب أن يحصل مستخدمو آيفون وآبل ووتش على هذا التحديث؟

في ملاحظات الإصدار التجريبي الثالث من التحديث 17.0.3 (تم رصده بواسطة 9to5Mac)، لاحظت آبل أنها طرحت تحديثًا جديدًا لمستخدمي آبل ووتش أيضًا.

يعمل نظام watchOS 10.1 على إصلاح مشكلة "زيادة استهلاك الطاقة"، ومع ذلك يحتاج مستخدمو آيفون أيضًا إلى تحديث هواتف آيفون الخاصة بهم بأحدث إصدار للتخلص من هذه المشكلة.

لم تشارك آبل أي تفاصيل محددة حول سبب الخطأ أو ما إذا كان أحد أسباب ارتفاع درجة حرارة طرازات آيفون 15 برو.

أبرزت ملاحظات الإصدار أيضًا أنه يجب على المستخدمين التحديث إلى أحدث إصدار تجريبي لتجنب الخطأ الذي يتسبب في تعطل تطبيق Wallet عند التشغيل.





كيفية تنزيل التحديث

التحديث التجريبي متاح فقط للمطورين الذين يمكنهم تثبيته بالانتقال إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج على أجهزة iPhone الخاصة بهم. يتوفر iOS 17.1 أيضًا للأجهزة المسجلة في برنامج Apple Beta Software.

وفقًا لشركة Apple، من المتوقع أن يتم إصدار iOS 17.1 للجمهور في وقت لاحق من هذا الشهر، ومع ذلك، لم تعلن الشركة بعد عن موعد محدد لطرحها.





iOS 17.1 يوفر أيضًا ميزات جديدة

تم إعداد iOS 17.1 ليأتي مع العديد من الميزات الجديدة، ومع هذا التحديث، ستعرض Apple Music زرًا جديدًا للأغاني المفضلة، بالإضافة إلى خيارات لتخصيص العمل الفنى لقائمة التشغيل.

يضيف التحديث أيضًا خيارًا جديدًا إلى وضع الاستعداد الذي يقوم بإيقاف تشغيل الشاشة بعد 20 ثانية.

وهناك أيضًا تبديل جديد فى الإعدادات يسمح للمستخدمين باستخدام البيانات الخلوية لإكمال عمليات نقل AirDrop.

بالنسبة لمستخدمي iPhone 15 Pro، يغير التحديث أيضًا سلوك زر الإجراء لتجنب المشغلات غير المقصودة، في الحالات التي يكون فيها آيفون في جيب المستخدم.