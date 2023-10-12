شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المشرعون فى نيويورك يتخذون إجراءات صارمة لحماية الأطفال من أضرار الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس المشرعون فى نيويورك تطبيق قانون جديد لحماية الأطفال من أضرار الانترنت وينص على أخذ المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إذن الوالدين لعرض المحتوى على الحسابات التي لا يتابعونها.

وانضمت الحاكمة كاثى هوشول إلى المشرعين في تقديم قانون وقف استغلال الخلاصات الإدمانية (SAFE) للأطفال، والذى يتطلب موافقة أحد الوالدين أو الوصى للوصول إلى الخلاصات المستندة إلى الخوارزمية على منصات مثل TikTok وYouTube وInstagram.

وفي بيان دعمها، دعت هوتشول البالغين إلى حماية أطفالهم وهاجمت الخوارزميات باعتبارها تكنولوجيا "تتبع" و"تفترس" الشباب ، وفقا لتقرير انجادجيت .

وأشار المشرعون إلى مجموعة من الدراسات التي توضح ارتباط وسائل التواصل الاجتماعي بسوء الصحة العقلية ونوعية النوم لدى الشباب، خاصة مع الاستخدام المفرط.

وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، إن “منصات التواصل الاجتماعي تغذي أزمة الصحة العقلية الوطنية للشباب، مما يضر برفاهية الأطفال وسلامتهم، ويعانى شباب نيويورك من مستويات قياسية من القلق والاكتئاب، ويقع اللوم إلى حد كبير على شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي تستخدم ميزات الإدمان لإبقاء القُصّر على منصاتها لفترة أطول.

وسيساعد هذا التشريع فى معالجة مخاطر وسائل التواصل الاجتماعى التى تؤثر على أطفالنا وحماية خصوصيتهم.

وبينما تواجه صفحات مثل TikTok's For You قيودًا، فإن التشريع سيسمح للشباب بمشاهدة المحتوى من الأشخاص الذين يتابعونهم دون إذن. ويعني هذا الإعداد أنه لا يزال بإمكانهم رؤية الحسابات التي تحتوى على معلومات خاطئة أو مُثُل خطيرة مثل الترويج لعادات الأكل الضارة طالما أنهم ينقرون على زر المتابعة.

ومع ذلك، سيسمح القانون أيضًا للآباء أو الأوصياء بتحديد عدد الساعات التي يمكن أن يقضيها الشخص في كل تطبيق وتقييد الوصول والإشعارات تمامًا بين منتصف الليل والساعة 6 صباحًا ، وقد تدين منصات التواصل الاجتماعي التي تفشل في تطبيق هذه السياسات بتعويضات تصل إلى 5000 دولار.

واقترح المشرعون فرض غرامة مماثلة على انتهاكات قانون حماية بيانات الطفل في نيويورك، والذي تم تقديمه جنبًا إلى جنب مع قانون SAFE للأطفال، وسيحظر هذا التشريع "جمع أو استخدام أو مشاركة أو بيع" البيانات الشخصية لأي شخص يقل عمره عن 18 عامًا ما لم يحصل على موافقة أو يمكنه إثبات ذلك ضروريًا للغاية.

ويمكن لرعاة قانون SAFE for Kids، عضو مجلس الشيوخ عن الولاية أندرو جونارديس وعضوة الجمعية نيلي روزيك، عرضه على المجلس التشريعي في نيويورك في أوائل عام 2024 ، وقد واجه مشروع القانون بالفعل معارضة من Meta وTikTok، بالإضافة إلى Tech:NYC، التي تمثل المزيد أكثر من 800 شركة تكنولوجيا ، وتتراوح المخاوف من تقييد حرية التعبير إلى فقدان بناء المجتمع .

وتم إقرار أول مشروع قانون من هذا النوع بقيادة الولاية في ولاية يوتا في وقت سابق من هذا العام، ويتطلب من أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا الحصول على موافقة أحد الوالدين أو الوصي لإنشاء ملف تعريف على وسائل التواصل الاجتماعي - وليس فقط لاستكشاف الخوارزمية.

وسنت أركنساس قانونا مماثلا بعد فترة وجيزة، لكن القاضي منعه من الدخول حيز التنفيذ في سبتمبر ومن المقرر أن يدخل تشريع ولاية يوتا حيز التنفيذ في أوائل عام 2024، وستتطلب كل حالة من هذه الحالات التحقق بشكل أكثر شمولاً من العمر من جانب شركات وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المحتمل أن تقوم بمراجعة بطاقة هوية من نوع ما - وهو أمر لا يمتلكه كل مراهق مبكر.