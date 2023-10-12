شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الاتصالات : نهدف لتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية وتنمية قدرات شبابنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس هيثم العوهلي، أن المملكة تطمح إلى تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية كجزء من خططها في رحلة تحولها إلى الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن قطاع الألعاب الإلكترونية يعتبر من أسرع قطاعات المحتوى الرقمي نموًا.

وأوضح في كلمة بمناسبة تدشين فعالية "Ignite The Game" مساء اليوم والتي ينظمها "مجلس المحتوى الرقمي Ignite" في بهو جامعة الإمام محمد بن سعود خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري، أن قطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة شهد تحولًا كبيرًا خلال الأعوام القليلة الماضية، بعد أن أولت حكومتنا الرشيدة اهتمامًا بالقطاع بالدعم والتمكين لأهمية هذه الصناعة في نمو الاقتصاد الرقمي.

إنجازات في قطاع الألعاب الإلكترونية

بيّن المهندس العوهلي جملة من الإنجازات في القطاع تمثلت في إطلاق برنامج تمويل الألعاب بقيمة 1.8 مليار ريال، والذي وصل إلى تمويل أكثر من 20 شركة، وإطلاق أكاديمية الألعاب، والتي تم من خلالها تدريب أكثر 1250 شابًا وشابة، وإطلاق أكاديمية الرياضات الإلكترونية وتخريج أكثر من 440 شابًا وشابة.

وتتضمن الفعالية العديد من المساحات المتنوعة لتحفيز المهتمين والمبتكرين من خلال الجلسات النقاشية والحوارية، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل في ورش العمل والجلسات الاستشارية عبر تغطية كامل سلسلة القيمة لقطاع الألعاب الإلكترونية ودعم النشر والتسويق وتحفيز الاستثمارات.