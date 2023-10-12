تكنولوجيا: ساعة Honor Watch 4 Pro الذكية تنطلق بميزة دعم eSIM وعمر شحن 10 أيام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Honor اليوم إصدارها الجديد من الساعات الذكية Honor Watch 4 Pro، التي تدعم الإتصال الخلوي عبر شريحة eSIM، وتأتي بعمر شحن يصل إلى 10 أيام، كما تنطلق بسعر 220 دولار.

تتميز ساعة Honor Watch 4 Pro بشاشة LTPO AMOLED بحجم 1.5 إنش، ودعم ميزة Always-on في الشاشة، كما تأتي بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتدعم شريحة eSIM للإتصال بشبكات LTE الخلوية.

وتدعم Watch 4 Pro مقاومة الماء عند 5ATM لذا تقدم الدعم للمستخدمين بآداء جيد عند السباحة، كما تدعم الساعة الذكية تقنيات NFC، وGPS وأيضاً تقنية البلوتوث 5.2.

أيضاً تضم الساعة الذكية مكبر صوتي وميكروفون مدمج لدعم المستخدم في إجراء المكالمات الصوتية مباشرة عبر الساعة، أيضاً تدعم بث الموسيقى لسماعة لاسلكية مباشرة.

وتنطلق Honor Watch 4 Pro بواجهة MagicOS 7.2، وتؤكد Honor على أن الساعة الذكية تضم 8 من قنوات المسشعرات البصرية، والتي تتضمن مستشعر لرصد معدل ضربات القلب، ومستشعر لقياس نسبة الأكسجين في الدم، ومستشعر لتتبع حالة المستخدم أثناء النوم، وأخر لقياس نسبة الإرهاق.

كما تدعم الساعة مراقبة نشاط المستخدم في عدد من الأنماط الرياضية، وتضم Watch 4 Pro بطارية بقدرة 480 mAh بعمر شحن يصل إلى 10 أيام في الإستخدام المعتدل، أو 3 أيام مع نمط eSIM، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 4.5W.

وتتوفر Honor Watch 4 Pro بثلاثة إختيارات في الألوان هم البني، والأسود، وأيضاً اللون الأخضر بسعر 220 دولار.

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