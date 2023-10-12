تكنولوجيا: رصد هاتف Honor X9B في منصة Geekbench برقاقة Snapdragon 6 Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من منصة Geekbench عن هاتف Honor X9B الذي أعتمد برقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1.

تستعد شركة Honor لإطلاق هاتفها المتوسط Honor X9B في الأسواق العالمية قريباً، ولقد رصد الهاتف في منصة Geekbench التي إستعرضت بعض من مواصفات هذا الإصدار.

ولقد أعتمد هاتف Honor X9B بنموذج رقم ALI-NX1، ورقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

وتضم رقاقة Snapdragon 6 Gen 1 عدد 8 من الأنوية، على أن تتميز 4 من الأنوية بسرعة 2.21GHz، بينما تأتي الأنوية الأخرى بسرعة 1.80GHz.

ولقد سجل الهاتف بنظام تشغيل Android 13 وعدد 936 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، وعدد 2774 نقطة في إختبارت الأنوية المتعددة.

يذكر أن هاتف Honor X9A السابق جاء بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، بجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 120Hz، وعمق ألوان 10 بت.

كما انطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 695، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً تميز الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وقدرة بطارية 5100 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 40W.

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