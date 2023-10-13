شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يؤثر التضخم فى الولايات المتحدة على اقتناء المراهقين iPhone وApple Watch؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد إن تأثير التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية لم يسبب سوى انخفاض طفيف في إنفاق المراهقين الأمريكيين، ولكن يظل هاتف iPhone وساعة Apple Watch على رأس الأولويات، وفقاً لموقع 9to5mac.

شاركت شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية العملاقة بايبر ساندلر نتائج أحدث دراسة استقصائية واسعة النطاق لسلوكيات وخطط المراهقين الأمريكيين، ويُعرف الاستطلاع نصف السنوي باسم تقييم المراهقين، وشمل الاستطلاع الأخير 9193 مراهقًا في 49 ولاية أمريكية، وبلغ متوسط عمر المشاركين 15.7 عامًا.





إنفاق المراهقين الأمريكيين لم يتغير تقريبًا

في حين أن التضخم قد يكون شديد الضرر بالنسبة للبعض، يبدو أن المراهقين، على الأقل أولئك الذين شملتهم هذه الدراسة، والذين سيزداد عددهم في لحظة ــ لم يتأثروا بنسبة كبيرة.

انخفض الإنفاق "المبلغ عنه ذاتيًا" للمراهقين بنسبة 1٪ على أساس سنوي ليصل إلى 2316 دولارًا، ولم يُلاحظ انخفاض في الإنفاق من هذا الاستطلاع منذ ما قبل جائحة كوفيد-19.

يستمر iPhone في السيطرة حيث يمتلك 87% من المراهقين جهازًا واحدًا ويتوقع 88% منهم أن يكون iPhone هو جهازهم المحمول التالي، ويمتلك 34% ساعة Apple Watch.

تحسنت TikTok بمقدار 80 نقطة أساس مقارنة بربيع عام 2023 كمنصة اجتماعية مفضلة بين المراهقين إلى جانب شركة Snap Inc، التي احتلت المرتبة الثانية وانستجرام في المرتبة الثالثة.

احتلت Apple Pay المرتبة الأولى لتطبيقات الدفع المستخدمة خلال الشهر الماضي بنسبة 42%؛ يليه تطبيق Cash بنسبة 27%.

وبعيدًا عن تكنولوجيا أبل، كان الطعام والأزياء من الأولويات الرئيسية للمراهقين الأكثر ازدهارًا.

بالنسبة للمراهقين ذوي الدخل المرتفع، كان الطعام هو الأولوية رقم 1 بالنسبة لإنفاق الذكور بنسبة 25%، في حين ظلت الملابس على رأس حصة المحفظة النسائية بنسبة 28%، بانخفاض 260 نقطة أساس مقارنة بالخريف الماضي 2022 عندما كانت محفظة الملابس النسائية وصلتإلى 30%.