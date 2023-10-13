شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يغير طريقة الدفع لمنشئى الفلاتر.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري تيك توك تغييرات على برنامج Effect Creator Rewards الخاص بها، وفي منشور مدونة حديث أوضح TikTok التغييرات القادمة، والتي ستتضمن حدًا أدنى للانضمام، وبنية دفع جديدة، وفقا لتقرير engadget.

تم الإعلان عن برنامج Effect Creator Rewards لأول مرة في شهر مايو بتخصيص ما يقرب من 6 ملايين دولار للدفع لمنشئي التأثيرات والمرشحات، وقبل إطلاق البرنامج، كان المبدعون يصنعون المرشحات والألعاب المصغرة والمزيد مقابل مكافأة قليلة أو معدومة، وعلى الرغم من كونها جزءًا لا يتجزأ من نجاح النظام الأساسي.

كان يُطلب من منشئي المحتوى في السابق استخدام مرشحاتهم في ما لا يقل عن 500000 مقطع فيديو، وتم الآن تخفيض هذا الحد، مما يتطلب من منشئي المحتوى نشر خمسة فلاتر فقط على النظام الأساسي، مع استخدام ثلاثة منها على الأقل في 1000 مقطع فيديو، وقد يؤدي هذا إلى فتح البرنامج أمام المبدعين الصغار.

وسيتوسع البرنامج أيضًا جغرافيًا، وأصبح منشئو المحتوى في البرازيل وأستراليا وكندا وفنلندا وإندونيسيا وأيرلندا واليابان وكوريا وماليزيا وهولندا والفلبين وبولندا والإمارات العربية المتحدة وفيتنام مؤهلين الآن ، على الرغم من أن هذه خطوة نحو المزيد من الشمولية، إلا أنه لا يوجد مؤشر على الموعد الذي قد يصبح فيه البرنامج مفتوحًا عالميًا.

ومضت TikTok لتعلن أنها ستتبع نهجًا جديدًا للمدفوعات، وبموجب القواعد الجديدة سيكون معدل الدفع الآن متغيرًا بدلاً من رسم ثابت لجميع المبدعين ، و يقول TikTok إن الدفعة التي يتلقاها كل منشئ محتوى ستعتمد على عدة أشياء، مثل "المنطقة التي تم إنشاء الفيديو فيها"، وحتى الآن، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا سيكون أمرًا جيدًا أم سيئًا للمبدعين.

وإذا أخذ TikTok تكلفة المعيشة المحلية في الاعتبار، فيمكننا أن نرى المبدعين في الولايات المتحدة يحصلون على مبلغ أكبر نسبيًا من الصندوق البالغ 6 ملايين دولار أكثر من أولئك الموجودون في الدول النامية يبذلون نفس القدر من الجهد.