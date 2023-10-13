شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 15 Pro و Google Pixel 7a والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت Apple مؤخرًا عن iPhone 15 وiPhone 15 Pro و Pro Max كخلفاء لهاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، اللذين يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.
iPhone 15 Proمساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة
دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179
المعالج: من نوع A17 Pro
الرامات : 8GB
نظام التشغيل: iOS (17.×)
البطارية: 3247 mAh
الكاميرا الخلفية:
رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)
ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)
الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)
الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))
الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم
Google Pixel 7aالشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400 × 1080) OLED.
المعالج: Tensor G2 (5 nm).
مساحات التخزين: 128GB.
نظام التشغيل: Android 13.
دعم الشحن اللاسلكي: نعم.
دعم الشحن السريع: نعم.
الكاميرا الخلفية: ثنائية 64 MP و 13 MP (Urtla-wide).
الكاميرا الأمامية: بدقة 13 MP.
البطارية: 4385 mAh.
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