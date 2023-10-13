علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 15 Pro و Google Pixel 7a

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القاهرة - سامية سيد - كشفت Apple مؤخرًا عن iPhone 15  وiPhone 15 Pro  و Pro Max كخلفاء لهاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، اللذين يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.

 

وباعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من Apple، فإن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Ma× هما أكثر أجهزة iPhone المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro و Google Pixel 7a:


iPhone 15 Proمساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة

 

دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179

 

المعالج: من نوع A17 Pro

 

الرامات : 8GB

 

نظام التشغيل: iOS (17.×)

 

البطارية: 3247 mAh

 

الكاميرا الخلفية:

 

رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)

 

ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)

 

الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)

 

الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))

 

الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم

 

Google Pixel 7aالشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400  × 1080) OLED.

 

المعالج: Tensor G2 (5 nm).

 

مساحات التخزين: 128GB.

 

نظام التشغيل: Android 13.

 

دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

 

دعم الشحن السريع: نعم.

 

الكاميرا الخلفية: ثنائية 64 MP و 13 MP (Urtla-wide).

 

الكاميرا الأمامية: بدقة 13 MP.

 

البطارية: 4385 mAh.

 

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