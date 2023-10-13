شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أكثر 5 رؤساء تنفيذيين شعبية فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منصة التواصل الاجتماعي للموظفين Blind، قائمة بأفضل قادة الشركات، حييث قامت بتجميع القائمة بعد إجراء مسح لـ 13,171 من المهنيين المعتمدين في الولايات المتحدة على منصتها لتقييم معدلات الشعبية لـ 104 من الرؤساء التنفيذيين.

وكان الأمن الوظيفي المتصور أحد أهم المساهمين في معدلات شعبية الرئيس التنفيذي، وفقًا لإعلان بليند عن نتائج الاستطلاع، فإن 9 من كل 10 رؤساء تنفيذيين في قائمة Blind العشرة الأوائل لم يقوموا بتسريح الموظفين في العام الماضي أو أكثر.

وفي الوقت نفسه، قام بعض الرؤساء التنفيذيين الذين حصلوا على أدنى معدلات شعبية بتخفيض بعض الوظائف وتسريح العاملين في عام 2023، وفقاً لموقع businessinsider.

فيما يلي قائمة بالرؤساء التنفيذيين الخمسة الأوائل، حسب تصنيف Blind وفقًا لتصنيفات الموافقة الخاصة بهم.



1. جنسن هوانج - شركة Nvidia 1. جنسن هوانج - شركة Nvidia نسبة الشعبية: 96%

عدد الموظفين: 26,196 حتى يناير 2023.

جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Nvidia لصناعة الرقائق ومقرها كاليفورنيا، هو قائد الشركة الحاصل على أعلى نسبة موافقة في القائمة.

كما أنه بفضل الضجيج المحيط بالذكاء الاصطناعي، ارتفعت إيرادات Nvidia وأسعار أسهمها إلى مستويات قياسية هذا العام، مما عزز على الأرجح ثقة الموظفين في قيادتها، وارتفع سعر سهم Nvidia بنسبة 220% حتى الآن هذا العام.



2. دوج ماكميلون- شركة Walmart 2. دوج ماكميلون- شركة Walmart نسبة الشعبية: 88%

عدد الموظفين: 2.1 مليون موظف حول العالم اعتبارًا من السنة المالية 2023

أصبح دوج ماكميلون الرئيس التنفيذي لشركة Walmart في عام 2014، لكنه بدأ بالفعل في الشركة عندما كان مجرد مراهق.

انضم ماكميلون إلى الشركة في عام 1990 أثناء حصوله على درجة الماجستير في إدارة الأعمال كمشتري متدرب في القسم الرياضي في وول مارت المحلي في تولسا، وبعد فترة وجيزة، انتقل إلى المقر الرئيسي لشركة وول مارت في أركنساس.



3. نيكيش أرورا- شركة الأمن السيبراني بالو ألتو نتوركس 3. نيكيش أرورا- شركة الأمن السيبراني بالو ألتو نتوركس نسبة الشعبية: 84%

عدد الموظفين: 13,948 حتى 31 يوليو 2023.

أصبح نيكيش أرورا الرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني بالو ألتو نتوركس في عام 2018.

شغل أرورا منصب الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات لشركة SoftBank، وهي شركة استثمارية مقرها طوكيو، في الفترة من 2014 إلى 2016، قبل تعيينه في Palo Alto Networks.

على الرغم من عدم اليقين في صناعة التكنولوجيا، لا يبدو أن شركة Palo Alto Networks قد تضررت من موجات تسريح العمال التي اجتاحت القطاع في وقت سابق من هذا العام.



4. تيم كوك- شركة أبل 4. تيم كوك- شركة أبل نسبة الشعبية: 83%

عدد الموظفين: 164 ألف موظف حتى سبتمبر 2022.

تولى تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، أعلى منصب في شركة التكنولوجيا العملاقة في أغسطس 2011.

منذ توليه منصبه خلفًا للرئيس التنفيذي السابق ستيف جوبز، بدأ كوك في قيادة عمليات إطلاق منتجات Apple الجديدة بما في ذلك AirPods وApple Watch وApple Music.

وتحت قيادته، أصبحت شركة أبل واحدة من الشركات الأكثر قيمة في العالم، حيث تبلغ قيمتها السوقية الحالية حوالي 2.8 تريليون دولار.



5. علي قدسي- شركة Databricks 5. علي قدسي- شركة Databricks نسبة الشعبية: 83%

عدد الموظفين: 5,500 موظف حتى نهاية عام 2022.

علي قدسي هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا Databricks، وأنشأ شركة البيانات والذكاء الاصطناعي Databricks مع ستة أكاديميين آخرين في عام 2013.

في 14 سبتمبر، أعلنت شركة Databricks أنها جمعت أكثر من 500 مليون دولار في أحدث جولة تمويل لها، مما رفع قيمة الشركة إلى 43 مليار دولار.