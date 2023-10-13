شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديلى ميل: السيلفى يجعلك تبدو أنحف من الصور العادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة إن صور الشخص السيلفى تبدو أنحف من الصور العادية، حيث مال المشاركون إلى تصنيف أجساد النساء على أنها أنحف عند النظر إليها في صور السيلفي مقارنة بالصور الملتقطة من زوايا أخرى.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، طلب باحثون من جامعة يورك سانت جون من 272 شخصًا تقييم صور 10 عارضين متطوعين يرتدون ملابس رياضية، مع استبعاد الوجوه، وتم تصوير جسد كل عارضة من عدة زوايا، من منظور خارجي تقليدي، أو صورة شخصية تم التقاطها على مسافة ذراع، أو صورة شخصية تم التقاطها باستخدام عصا سيلفي أو من منظور المتطوع نفسه، مع توجيه الكاميرا للأسفل من الذقن.

وكشف التحليل أن المشاركين يميلون إلى الحكم على الأجسام في صور السيلفي على أنها أنحف من الأجسام في الصور ذات المنظور الخارجي، وفي الوقت نفسه، اعتبرت الصور الملتقطة من الذقن إلى الأسفل هي الأقل نحافة وجاذبية.

وقال الباحثون إن النتائج يمكن أن تعكس الروابط بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعدم الرضا عن الجسم.

وقالوا: "الكثير منا يرى صور سيلفي كل يوم بينما نتصفح العدد المتزايد من منصات التواصل الاجتماعي"، موضحين "نحن نعلم أن الفلاتر يمكن أن تغير الطريقة التي تظهر بها الأجسام".

وأضافوا "يشير هذا البحث إلى أن الزاوية التي يتم التقاط الصورة منها يمكن أن تغير أحكامنا حول حجم الجسم، لذلك عند استهلاك الصور على الإنترنت، حتى صور السيلفي البسيطة غير المفلترة، فإن ما نراه ليس بالضرورة تمثيلًا دقيقًا للحياة الحقيقية."

وأضافوا في مجلة Plos One: "ربما نظر المشاركون إلى صور السيلفي على أنها أكثر جاذبية بسبب الصفات التي تنقلها أو المرتبطة بها، لقد تم اقتراح صور السيلفي لتأييد فكرة أن الشخص الموجود في الصورة أكثر انفتاحًا واجتماعيًا ومنفتحًا على التجربة، ومع ذلك، تم ربط صور السيلفي أيضًا بسمات شخصية أكثر سلبية مثل النرجسية وعدم الجدارة بالثقة."

وكشفت النتائج أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من مستوى أعلى من أعراض اضطراب الأكل قاموا أيضًا بتقييم الأجسام في صور السيلفي بشكل أكثر إيجابية.

وقال الفريق إن هذا قد يشير إلى أن النظر إلى صور السيلفي يمكن أن تكون "أكثر ضررا" من الصور الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص المعرضين للإصابة باضطرابات الأكل.