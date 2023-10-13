شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت ديزنى ذو الساقين يرقص ويتبع الأشخاص من حوله.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Walt Disney Imagineering، عن روبوت ذو قدمين مصمم حديثًا، يمشى ويرقص ويتحرك في عرض يوضح البراعة الهندسية المصنوع بها، ويُظهر الروبوت أيضًا مهاراته في التفاعل البشرى حيث يتفاعل مع من حوله ويمشي خلف طفلين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أشاد المعلقون على وسائل التواصل الاجتماعي بالروبوت الصغير، حيث كتب أحد المستخدمين: "تصميم رائع!.. أنا حقا أقدر الجمال والتوازن.. إنها تبدو طبيعية وتشبه الآلة".



روبوت ديزنى

وتوقع آخرون عالم المستقبل به هذه الروبوتات أكثر انتشارا، حيث كتب أحد الأشخاص: "العيش في المستقبل.. عمل عظيم".

وقال آخر مازحا: "يا أخي، هذا روبوت بقيمة مليار دولار.. لا يمكنك أن تخبرني أن كل طفل لن يحب أحد هذه الأشياء.. عمرى 41 عامًا وأريد واحدة".



الروبوت الجديد لديزنى

ومع ذلك، فإن هذا الرفيق الآلي ليس لطيفًا فحسب، بل إنه أيضًا خطوة تكنولوجية مهمة للأمام لفرع أبحاث ديزني.

تقول Disney Imagineering: "إن تصميم شخصية روبوتية ذات قدمين مع توازن لا تشوبه شائبة هو أمر مثير للإعجاب، ولكنه ببساطة ليس كافيًا عندما تفكر في شخصيات ديزني وهي تقفز، أو تتسلل، أو تسرع، أو تتجول".



روبوت ذات رجلين

ويضيف البيان أن هذا الروبوت تم تصميمه من خلال الجمع بين الرسوم المتحركة الإجرائية والأجهزة المعيارية والتعلم المعزز لتقليد وتعلم أساليب المشي الفريدة للشخصيات المختلفة.