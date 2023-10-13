تكنولوجيا: ميتا تطرح تحديثين لتطبيق ثريدز أبرزها زر تعديل لا يتطلب الاشتراك

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة ميتا زوج من التحديثات لتطبيق Threads التابع لها، حيث تأتى واحدة من هذه التحديثات في شكل زر جديد لتعديل المنشورات، والذي سيساعد الأشخاص على تجنب الاضطرار إلى إعادة نشر شيء ما عندما يريدون تصحيح خطأ ما.

وسبق وان طرحت منصة X (تويتر سابقًا) هذه الميزة، والتى جاءت بعد 16 عاما من طرح المنصة، فيما لم يستغرق الأمر من Threads سوى ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر لتقديم خيار مماثل، وهو مجاني لجميع المستخدمين وسيكون متاحًا على الهاتف المحمول والويب.

وبعد أن تقوم بنشر شيء ما على المواضيع، فسيكون لديك خمس دقائق لتعديله، كما يشير 9to5Google وهذا إطار زمني معقول بدرجة كافية (أمام مستخدمي X ما يصل إلى ساعة لتعديل تغريداتهم).

لكن على الجانب السلبي لا تعرض Threads سجل التعديل الخاص بمنشور ما، وهذا أمر سيء بالنسبة للشفافية، خاصة إذا قام شخص ما بتغيير جوهر المنشور بشكل كبير والذي يكتسب قوة جذب بسرعة كبيرة.

كما حصل التطبيق أيضا على خيار نشر المقاطع الصوتية، وتتميز هذه "بالنسخ بأسلوب الكاريوكي، ويعد هذا تحديثًا آخر مرحبًا به، خاصة لأولئك الذين يفضلون التحدث بدلاً من الكتابة (أو استخدام ميزات تحويل الصوت إلى نص)، وفي الوقت نفسه يبدو أن Threads تعمل على ميزة المواضيع الشائعة.