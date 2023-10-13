شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة مكافحة الاحتكار فى بريطانيا تعتمد استحواذ مايكروسوفت على Activision Blizzard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت هيئة مكافحة الاحتكار في بريطانيا على صفقة استحواذ مايكروسوفت على Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار بعد فترة طويلة من الجدال والمفاوضات، ووصفت الهيئة التنظيمية امتياز مايكروسوفت لبيع حقوق الألعاب السحابية لشركة يوبيسوفت بأنه "تغيير قواعد اللعبة من شأنه تعزيز المنافسة".

وبحسب موقع "انجادجيت"، فقامت هيئة المسابقات والأسواق (CMA) الآن بتمهيد الطريق إلى حد كبير أمام الشركات لإغلاق أكبر اندماج في تاريخ الألعاب، وكانت هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع بعد أن قالت الهيئة الرقابية في سبتمبر إن اتفاقية الاندماج المنقحة للشركة "تعالج بشكل كبير المخاوف السابقة وتفتح الباب أمام إتمام الصفقة".

وفي أبريل ، منعت هيئة أسواق المال الصفقة على أساس الاعتقاد بأنها ستجعل مايكروسوفت مهيمنة للغاية على اللاعب في مجال الألعاب السحابية، وأعطت هيئة أسواق المال لشركة مايكروسوفت فرصة ثانية لحل مخاوفها، ومددت الشركتان اتفاقية الاندماج الخاصة بهما لمدة ثلاثة أشهر لمنحهما الوقت الكافي لتسوية الأمور مع هيئة أسواق المال.

وقدمت مايكروسوفت لاحقًا صفقة معدلة إلى هيئة المراقبة والتي ستشهد بيع حقوق بث ألعاب Activision Blizzard إلى Ubisoft إذا تمت عملية الدمج.

وستقوم Ubisoft بعد ذلك بالتعامل مع حقوق البث السحابي بشكل دائم للعناوين الحالية وأي عناوين أخرى تصدرها Activision Blizzard على مدار الخمسة عشر عامًا التالية، ونظراً لمخاوف هيئة أسواق المال بشأن الصفقة الأصلية، فمن الواضح أن مايكروسوفت كانت تأمل أن يكون الامتياز كبيراً بالقدر الكافي لحل مخاوف الهيئة التنظيمية.

وقالت هيئة أسواق المال الشهر الماضي إن لديها "مخاوف متبقية" بشأن تنفيذ اقتراح مايكروسوفت المعدل، ومع ذلك فقد أشارت إلى أن "مايكروسوفت قدمت تعهدات من شأنها أن تضمن أن شروط بيع حقوق Activision إلى Ubisoft قابلة للتنفيذ من قبل CMA."

وروجت الهيئة التنظيمية لدورها في إجبار مايكروسوفت على تقديم تنازلات وقالت سارة كارديل، الرئيسة التنفيذية لهيئة أسواق المال، في بيان: "من خلال بيع حقوق البث السحابي من Activision إلى Ubisoft، تأكدنا من أن Microsoft لن تتمكن من السيطرة على هذا السوق المهم والمتطور بسرعة"، "مع نمو الألعاب السحابية، سيضمن هذا التدخل حصول الأشخاص على أسعار أكثر تنافسية وخدمات أفضل والمزيد من الخيارات، نحن وكالة المنافسة الوحيدة على مستوى العالم التي حققت هذه النتيجة."

وكانت هناك اقتراحات بأن منظمي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قد يقومون بمراجعة الصفقة المعدلة، ووافق مسؤولو الاتحاد الأوروبي على عملية الاستحواذ في مايو بعد أن قدمت مايكروسوفت بعض التنازلات المتعلقة بالألعاب السحابية.

ووفقًا لبلومبرج، لم يرى منظمو المنافسة في الكتلة سببًا للقلق بشأن الصفقة المعدلة التي من شأنها أن تؤدي إلى إجراء تحقيق آخر.

وبعد أن رفضت محكمة أمريكية محاولة لجنة التجارة الفيدرالية حظر الصفقة مؤقتًا في انتظار المحاكمة الإدارية، طلبت هيئة أسواق المال والشركتان المعنيتان من المحكمة تأجيل استئناف مايكروسوفت ضد القرار الأولي للهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة.

وقد وافقت هيئة التحكيم، وبعد مراجعة الاقتراح المحدث من Microsoft، وافقت هيئة أسواق المال على عملية الدمج. يبدو الآن أنها مجرد مسألة وقت حتى يتم الانتهاء من هذه الصفقة ويتم إدراج أحد أكبر عمليات الاندماج التكنولوجي في الذاكرة في الكتب.