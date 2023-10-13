شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يحصل على حضانة ابنه X رغم اعتراضات الأم جرايمز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جرايمز، الموسيقية التي لديها ثلاثة أطفال من إيلون ماسك، لمحكمة في تكساس الأسبوع الماضي إن ابنهما الأكبر X Æ A-XII Musk ليس معها في كاليفورنيا على الرغم من اعتراضها.

وطلبت الفنانة، واسمها الحقيقي كلير باوتشر، من محكمة في تكساس في 6 أكتوبر إلغاء قضية حضانة الأطفال التي رفعها ماسك، وإنها تريد أن يتم النظر في النزاع في محاكم الأسرة في كاليفورنيا، حيث يمكن أن يكون لها اليد العليا في قضايا مثل إعالة الطفل وترتيبات الحضانة.

قدمت جرايمز رواية مضادة لادعاءات " ماسك " بشأن ترتيبات المعيشة العائلية في السنوات الأخيرة، وقالت إنها انتقلت إلى كاليفورنيا مع طفليهما إكسا وتاو البالغين من العمر عامًا واحدًا "في أو حوالي" 31 ديسمبر 2022، وادعى ماسك أنهم عاشوا في تكساس حتى يوليو.

وقد تغيب أكبر أبنائهم، الابن إكس البالغ من العمر ثلاث سنوات، عن كاليفورنيا بعد اعتراض باوتشر"، وفقًا للوثيقة التي حصل عليها موقع Insider.

تم التقاط الصورة الأخيرة لـ X مع ماسك في 27 سبتمبر، عندما اصطحب الرئيس التنفيذي لشركة Tesla رئيس المجر في جولة في مصنع Tesla العملاق في تكساس، كان ذلك قبل يومين من قيام جرايمز برفع دعوى مضادة لها، سعياً للحصول على الحضانة الجسدية لأطفالها.

وتضمنت الدعوى القضائية التي رفعتها المغنية "أمرًا تقييديًا قياسيًا" من شأنه أن يمنع نقل أطفالها من كاليفورنيا دون إذن من الطرفين أو أمر من المحكمة، ومن المعروف أن " ماسك " يصطحب ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات معه لإجراء مقابلات واجتماعات مباشرة مع القادة الأجانب.

وفي سيرته الذاتية عن ماسك، كتب Walter Isaacson أن ماسك كان لديه أسلوب أبوة "متحرر النطاق"، وكتب أن الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات قضى الكثير من الوقت خلف الملياردير لدرجة أن كلماته الثلاث الأولى كانت "صاروخ" و"سيارة" و"بابا".

ويكشف كتاب والتر إيزاكسون الجديد عن إيلون ماسك أنه أنجب طفلًا ثالثًا من جرايمز اسمه تكنو ميكانيكوس، وكتب كات السيرة الذاتية عن الطفل إكس، "كان يجلس في حضن والده خلال الاجتماعات الطويلة، ويركب على كتفيه حول مصانع تيسلا وسبيس إكس، ويتجول بشكل غير مستقر عبر مواقع تركيب الأسطح الشمسية، ويحول مناطق صالة تويتر إلى ملعبه، ويثرثر بعيدًا في الخلفية أثناء مؤتمر في وقت متأخر من الليل".

كما أنه في الشهر الماضي، نشر ماسك على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به X أن ابنه كان " الدعم العاطفي" بعد أن اصطحب X إلى اجتماع مع الرئيس التركي في نيويورك، حتى أن " ماسك " بدا وكأنه يعلق على مسؤولياته الأبوية في الاجتماع.