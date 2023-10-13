شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديث طارئ لهواتف أيفون القديمة .. حدث الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل مؤخرا تحديث برنامج مهم للأجهزة القديمة، مع تحذير للمستخدمين أنه من الضرورى أن يقوم الجميع بفحص هواتفهم الذكية، والتأكد من تحديثها بالكامل، بحسب موقع TOI الهندى.

ويتوفر iOS 16.7.1 الآن للهواتف القديمة مثل iPhone 8 وiPhone X وأي شيء تم إطلاقه بعدهم، إذا كان جهازك لا يزال يستخدم iOS 16، فمن المهم اتباع نصيحة Apple والنقر على زر التنزيل بأسرع ما يمكن.

أهمية هذا التحديث

وأكدت شركة Apple أن الخلل في نظام التشغيل الخاص بها قد تم منحه تصنيف ثغرة " zero-day"، وهذه المصطلحات التقنية المثيرة للقلق تعني في الأساس أن المتسللين على علم بالفعل بالخلل ويستغلونه بنشاط.

وأوضحت شركة آبل على صفحات الأمان الخاصة بها: "قد يتمكن مهاجم محلي من رفع امتيازاته. وتدرك شركة آبل تقريرًا يفيد بأن هذه المشكلة ربما تم استغلالها بشكل نشط ضد إصدارات iOS قبل iOS 16.6".

إلى جانب أجهزة iPhone الأقدم، يتوفر هذا التحديث أيضًا لمجموعة كبيرة من طرازات iPad بما في ذلك iPad Pro (جميع الطرازات)، وiPad Air الجيل الثالث والأحدث، وiPad الجيل الخامس والأحدث، وiPad mini الجيل الخامس والأحدث.

للتأكد من تحديث iPhone الخاص بك، ما عليك سوى التوجه إلى قائمة الإعدادات، ثم النقر فوق عام، ثم تحديث البرنامج وتحقق لمعرفة ما إذا كان iSO 16.7.1 أو iPadOS 16.7.1 جاهزًا للتثبيت.

يمكن أن تكون هذه الملفات كبيرة الحجم، لذا تأكد من اتصالك بشبكة Wi-Fi قبل محاولة التنزيل.