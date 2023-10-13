هل يرى في مصر؟.. مواعيد وأماكن حدوث الكسوف الحلقي للشمس غدا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، حدوث كشوف حلقي للشمس غدا.

وأوضح القاضي في بيان له، الجمعة، أن الكسوف الحلقي الذي يحدث غدا لا يمكن رؤيته في مصر، ويبدأ في الـ 5:59:32 مساءً بالتوقيت العالمي (8:59:32 مساءً بتوقيت القاهرة)، وتستغرق منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و52 دقيقة تقريباً، مشيرا إلى أن الكسوف الحلقي التالي سيحدث في 2 أكتوبر2024م.

ولفت إلى أن الكسوف يُرى حلقيا في (أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية – المكسيك – كولومبيا – البرازيل– أمريكا الجنوبية – أمريكا الوسطى)، ويُمكن جزئيا في (غرب قارة أفريقيا – أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – القارة القطبية الشمالية)، وعند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 95.2% من كامل قرص الشمس.

وكشف أنه تتفق ذروة هذا الكسوف مع لحظة الاقتران التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ والتي تكون في تمام الساعة 5:59:32 مساءً بالتوقيت العالمي (8:59:32 مساءً بتوقيت القاهرة)، وعند هذه اللحظة تظهر الشمس كأنها حلقة من النار تحيط قرصاً أسود هو القمر، ويحدث الكسوف الحلقي عادة عندما يكون القمر في أوج مداره حول الأرض، حيث يتيح ذلك مرور جزء من أشعة الشمس من حواف قرصه لتصل إلى الأرض.