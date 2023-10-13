تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تستعد لفسخ تعاقدها مع روسيا لإطلاق صواريخ للفضاء

القاهرة - سامية سيد - تقترب كوريا الجنوبية من استكمال إنهاء عقدها لإطلاق الاقمار الصناعية مع روسيا، وذلك في ضوء العقوبات الدولية المفروضة على روسيا في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني، بحسب موقع space التقني.

وبحسب التقرير فإن كوريا ستحتاج إلى بديل لإطلاق زوجًا من الأقمار الصناعية والتى كان من المقرر أن يطير على صواريخ روسية في عام 2022، وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية: "كان من المقرر في البداية إطلاق القمر الصناعي الكوري متعدد الأغراض Multipurpose Satellite 6 والقمر الصناعي متوسط الحجم من الجيل التالي،Compact Advanced Satellite 500-2، وكلاهما طورته كوريا، إلى الفضاء باستخدام مركبات الإطلاق الروسية".

"ولكن بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا والعقوبات الدولية اللاحقة ضد روسيا، كانت هناك ظروف لا يمكن السيطرة عليها حالت دون استخدام مركبات الإطلاق الروسية"، وتحاول كوريا الجنوبية وروسيا منذ ذلك الحين التفاوض على شروط إنهاء عقد الإطلاق، ووفقا للتقرير، فإن هذه العملية أصبحت الآن شبه مكتملة، ولمتم الكشف عن تفاصيل العقود والمحادثات.

وخسرت روسيا عددًا من عقود الإطلاق التجاري وشركاء الفضاء في أعقاب حربها على أوكرانيا، وسيتم الآن نقل Arirang 6، المعروف أيضًا باسم القمر الصناعي الكوري متعدد الأغراض 6، إلى المدار بواسطة صاروخ Vega-C التابع لشركة Arianespace في وقت مبكر من ديسمبر 2024، في حين أن وزارة العلوم الكورية لديها مقدم عرض مفضل لإطلاق القمر الصناعي CAS 500-02.

كما تعمل كوريا الجنوبية، التي لديها طموحات فضائية متنامية ومركبة مدارية حول القمر ، على تطوير مركبات إطلاق محلية الصنع .