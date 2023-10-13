شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Call of Duty: Modern Warfare III متاحة تجريبيا على الكمبيوتر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر أن تحل لعبة Call of Duty: Modern Warfare III محل Call of Duty: Modern Warfare II، وفي اللعبة القادمة، سيواجه الكابتن برايس و"فرقة العمل 141 " مجرم الحرب القومي المتطرف فلاديمير ماكاروف.

حيث قامت Activision بتضمين دعم Nvidia DLSS في العديد من ألعاب Call of Duty، والتي تشمل - Black Ops Cold War، وVangguard، وModern Warfare، وModern Warfare II، وWarzone، ستستمر شراكة مطور اللعبة مع صانع شرائح GPU بإدراج Nvidia DLSS 3 وNvidia Reflex في Call of Duty: Modern Warfare III، والتي من المقرر إطلاقها في 10 نوفمبر، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

فتح الوصول المبكر إلى الإصدار التجريبي

وسيتمكن لاعبو الكمبيوتر الشخصي من المشاركة في الإصدار التجريبي متعدد اللاعبين قبل إطلاق Call of Duty: Modern Warfare III، حيث سيتم تعزيز النسخة التجريبية باستخدام DLSS 2 وNvidia Reflex، ويمكن للاعبين الذين قاموا بشراء Call of Duty: Modern Warfare III مسبقًا البدء في لعب اللعبة الآن، وذلك بعد طرحها تجريبيا أمس 12 أكتوبر، حيث أصبحت اللعبة متاحة للجميع منذ 12 أكتوبر ويمكن تنزيلها للعب حتى 16 أكتوبر.

وسيتم تمكين الإصدار التجريبي من اللعبة عبر اللعب المشترك وسيحتوي على مجموعة مختارة من خرائط اللعب الجماعي الأساسية من 16 خريطة إطلاق مميزة للعبة Call of Duty: Modern Warfare 2 لعام 2009، وتم إحضار هذه الخرائط من اللعبة السابقة وستتم إضافتها إلى اللعبة.

ويتم تحديثها للعبة Call of Duty: Modern Warfare III، وعلاوة على ذلك، يمكن للاعبين أيضًا لعب Ground War لتجربة خرائط وميزات ومركبات جديدة، وسيكون وضعا اللعب الجماعي وZombie بالإضافة إلى جميع محتويات اللعبة الأخرى متاحين للعبة Call of Duty: Modern Warfare III التي سيتم إطلاقها رسميًا في 10 نوفمبر.

كيفية تجهيز الأنظمة للعبة

لجعل لعبة النظام الخاصة بهم جاهزة للإصدار التجريبي متعدد اللاعبين من Call of Duty: Modern Warfare III، يحتاج اللاعبون إلى التوجه إلى علامة تبويب برامج التشغيل في GeForce Experience للتنزيل والتثبيت.