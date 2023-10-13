شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القصة الكاملة لأزمة براءة اختراع Wi-Fi بين Caltech وApple وBroadcom والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech) إلى تسوية مع شركتي Apple وBroadcom بشأن شرائح Wi-Fi، مما أنهى نزاعًا على براءات اختراع بقيمة مليار دولار بدأ في عام 2016، حسبما أفادت رويترز.

وقال معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا إنه يرفض القضية مع التحيز، مما يعني أنه لا يمكن رفعها مرة أخرى، و اتخذت الملحمة عدة منعطفات زعم معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في البداية أن الملايين من أجهزة iPhone وiPad والساعات وأجهزة Apple الأخرى المزودة بشرائح Broadcom انتهكت براءات اختراعها المستندة إلى شبكة Wi-Fi .

وفاز المعهد في البداية بجائزة لجنة التحكيم بقيمة 1.1 مليار دولار، حيث تم تغريم شركة Apple بدفع 837.8 مليون دولار لشركة Caltech، بينما تم تغريم Broadcom بدفع 270.2 مليون دولار إضافية، وفقا لتقرير engadget.

ومع ذلك، استأنفت شركة أبل الحكم، وأبطلت محكمة الاستئناف الفيدرالية القرار، ووصفت الحكم بأنه "غير قابل للدعم من الناحية القانونية"، وعلى وجه التحديد، رفض القاضي حجة معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بأنه كان بإمكانه التفاوض على تراخيص مع كل من شركتي Broadcom وApple للحصول على نفس الرقائق.

ثم أمرت هيئة المحلفين بإجراء محاكمة جديدة على الرغم من أنها أيدت أيضًا النتائج التي توصلت إليها هيئة المحلفين الأصلية بأن شركتي Apple وBroadcom انتهكتا براءتي اختراع من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

وكان من المفترض أن تجرى تلك المحاكمة في شهر يونيو المقبل، لكنها تأجلت إلى أجل غير مسمى. وأبلغ الطرفان المحكمة في أغسطس الماضي أنهم توصلوا إلى "تسوية محتملة"، لكنهم لم يكشفوا عن أي معلومات أخرى.

وتعتبر هذه التقنية حيوية لمعايير 802.11n و802.11ac WiFi، على الرغم من أن مخترعها قال إن براءات الاختراع (المتعلقة بتكنولوجيا نقل البيانات)، لم تكن مصممة في الأصل لشبكة WiFi. ولا تزال Broadcom موردًا رئيسيًا لشركة Apple، حيث وقعت مؤخرًا اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار لتوفير شرائح لأجهزة iPhone القادمة وغيرها من المنتجات.

وقام معهد Caltech مؤخرًا بتسوية دعوى قضائية مماثلة ضد شركة Samsung، ولا يزال لديه قضايا براءات اختراع Wi-Fi معلقة مع Microsoft وDell وHP.