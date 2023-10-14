شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب تعتبر " عينة كويكب بينو " الأخيرة " تاريخية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى علماء ناسا "شحنة خاصًا" من المركبة الفضائية OSIRIS-REx في الشهر الماضي، والتي تحتوي على أول عينة أمريكية على الإطلاق تم جمعها من الكويكب بينو في عام 2020 – جمعت ما يقدر بـ 8.8 أوقية (حوالي 250 جرامًا) من المواد الصخرية من سطح الكويكب الذي يبلغ عمره 4.5 مليار عام، والآن كشف العلماء عن معلومات حول تكوينه.

ووفقا لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، تظهر العينات دليلا على وجود محتوى عالي الكربون ومياه - وهما من اللبنات الأساسية للحياة على الأرض - والتي يمكن العثور عليها في الصخور. كما أظهر علماء ناسا مادة الكويكب لأول مرة.

لماذا هذا الاكتشاف مهم

قال بيل نيلسون، مدير ناسا، إن عينة OSIRIS-REx ستساعد العلماء على التحقيق في أصول الحياة على كوكبنا لأجيال قادمة، وأضاف "تقريبًا كل ما نقوم به في ناسا يسعى للإجابة على أسئلة حول من نحن ومن أين أتينا. ستعمل مهمات ناسا مثل OSIRIS-REx على تحسين فهمنا للكويكبات التي يمكن أن تهدد الأرض، بينما تعطينا لمحة عما يكمن وراءها.

وأضاف: "لقد عادت العينة إلى الأرض، ولكن لا يزال هناك الكثير من العلوم في المستقبل - علوم لم نشهدها من قبل"، وستقوم ناسا بدراسة العينات بشكل أكبر لفهم طبيعة مركبات الكربون الموجودة فيها وستقدم نظرة ثاقبة حول كيفية تشكيل نظامنا الشمسي.

وقد يخبرنا أيضًا "كيف تم زرع المواد الأولية للحياة على الأرض، وما هي الاحتياطات التي يجب اتخاذها لتجنب اصطدام الكويكبات بكوكبنا الأصلي".

عينة من المواد الإضافية

وقالت وكالة ناسا إن الهدف من جمع عينات OSIRIS-REx كان 60 جرامًا من مادة الكويكب، ولكن عندما تم فتح غطاء العلبة لأول مرة، اكتشف العلماء مادة كويكب إضافية تغطي الجزء الخارجي من رأس المجمع وغطاء العلبة والقاعدة.

وقالت ناسا: "كان هناك الكثير من المواد الإضافية مما أدى إلى إبطاء العملية الدقيقة لجمع العينة الأولية واحتوائها"، وقال دانتي لوريتا، الباحث الرئيسي في OSIRIS-REx بجامعة أريزونا في توكسون، إن هذا الغبار والصخور الموجود على الكويكب بينو يشبه كبسولة زمنية تقدم نظرة ثاقبة لأصول نظامنا الشمسي.

وعلى مدى العامين المقبلين، سيواصل الفريق العلمي للبعثة توصيف العينات وإجراء التحليل. ستحتفظ ناسا بما لا يقل عن 70% من العينة في جونسون لإجراء المزيد من الأبحاث من قبل العلماء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأجيال القادمة من العلماء.