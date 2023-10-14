تكنولوجيا: جوجل تختبر ميزة Discover Feed على إصدار سطح المكتب.. تفاصيل

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة جوجل منذ عدة سنوات ميزة Discover Feed كميزة لبحث جوجل على الأجهزة المحمولة، حيث تعمل هذه الميزة على تعبئة المحتوى المتعلق باهتمامات المستخدم، بناءً على نشاط الويب والتطبيقات الخاص به، فيما يتم عرض موجز Google Discover أسفل مربع البحث في تطبيقات Google للموبايل وفي الجزء الأيسر من الشاشات الرئيسية في بعض أجهزة Android.

ومع ذلك، بدأت Google الآن في اختبار خلاصة Discover على إصدار سطح المكتب من محرك بحث جوجل لمجموعة مختارة من المستخدمين، وتظهر الآن نفس الخلاصة المعروضة على الأجهزة المحمولة أسفل مربع البحث على أجهزة سطح المكتب.

ظلت الصفحة الرئيسية لسطح المكتب في Google دون تغيير إلى حد كبير لعدة سنوات، وحظيت بإشادة واسعة النطاق لبساطتها وسرعتها، ومع ذلك، قد لا يكون هذا التغيير الجديد موضع ترحيب من قبل جميع المستخدمين لأنه من المحتمل أن يؤدي إلى فوضى في الواجهة النظيفة لصفحة Google الرئيسية، علاوة على ذلك، لا تقدم Google حاليًا أي خيارات للمستخدمين لتعطيل خلاصة Discover الجديدة هذه.

ومن المثير للاهتمام أن Bing، المنافس الرئيسي لـ Google، يتميز بالفعل بموجز أخبار يشبه Discover على صفحته الرئيسية على سطح المكتب، وعلى عكس Google، يسمح Bing لمستخدميه بتخصيص صفحتهم الرئيسية واختيار ما إذا كانوا يريدون تمكين موجز الأخبار أم لا.