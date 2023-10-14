شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لتقليل الانبعاثات.. ستوكهولم تحظر سير السيارات بالديزل والبنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ستوكهولم عاصمة السويد حظر على السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين في جميع أنحاء وسط المدينة، وفقًا لما أوردته "سيمافور"، وذلك بعد أن أخذت بعض المناطق على عاتقها حل مشكلة تلوث الهواء المرتبط بمحركات الاحتراق من خلال حظر المركبات بالكامل، ودخول السيارات الكهربائية.

ووفقا لتقرير engadget، فهناك أكثر من 1.4 مليار مركبة ذات محرك احتراق تجوب الكوكب وهو ما يسبب كمية كبيرة من أول أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين والهيدروكربونات التي يتم إطلاقها في الغلاف الجوي وتلوث الهواء.

وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في وقت ما من عام 2025، ومع ذلك، ستستمر السياسة الجديدة في السماح للشاحنات الهجينة بالتواجد في وسط المدينة، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة التي تعمل بالاحتراق، بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت لديك إعاقة موثقة، فستتمكن من قيادة ما تريد، أينما تريد، كما أشارت صحيفة الجارديان.

ولا يؤثر الحظر على العاصمة بأكملها ، هذا مخصص فقط لما يسمى بوسط المدينة، وهي منطقة تضم 20 مبنى في قلب المدينة، وأعلن نائب عمدة ستوكهولم لشؤون النقل، لارس سترومغرين، عن هذه الخطوة وقال إن الظروف الحالية تمثل "وضعا غير مقبول على الإطلاق"، مشيرا إلى أن هواء المدينة "يتسبب في إصابة الأطفال بأمراض الرئة ووفاة كبار السن قبل الأوان".

وبطبيعة الحال، سيتم السماح للسيارات الكهربائية بالقيادة في وسط المدينة دون أي قيود، وتنضم سياسة ستوكهولم الجديدة إلى المناطق الأخرى منخفضة الانبعاثات (LEZs) في المدن في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك لندن ومدريد وبرلين وباريس .

ومن بين مدن أخرى، تذهب ستوكهولم إلى أبعد من أي مدينة أوروبية أخرى مع هذا الحظر شبه الكامل، فلندن، على سبيل المثال، تفرض رسوما على مركبات الاحتراق للقيادة عبر منطقة منخفضة الانبعاثات، في حين حظرت باريس وأثينا ومدريد مركبات الديزل.

ويصف المنتقدون سياسة ستوكهولم بأنها متطرفة للغاية وقال الاتحاد السويدي لشركات النقل إن الحزب السياسي الحاكم في المدينة "في عجلة من أمره" لخفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق بشكل أكبر

وتتمتع LEZs بسجل جيد عندما يتعلق الأمر بالحد من المشكلات الصحية المتعلقة بتلوث الهواء.

وجدت دراسة حديثة أجرتها مجلة The Lancet أن خمسة من أصل ثمانية مناطق LEZ تمت دراستها أظهرت انخفاضًا في مشاكل القلب والدورة الدموية، مع انخفاض عدد حالات دخول المستشفى بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وشهدت لندن على سبيل المثال، انخفاضًا بنسبة 19% في الجسيمات الضارة الموجودة في الهواء القذر في جميع أنحاء منطقتها منخفضة الانبعاثات للغاية منذ إطلاق البرنامج في عام 2019 ، ومع أخذ ذلك في الاعتبار فإن أوروبا على وشك المضي قدمًا في هذا المفهوم. مع أكثر من 500 منطقة LEZ جديدة قادمة بحلول عام 2025.