تكنولوجيا: كوالكوم تسرح أكثر من 1200 موظف فى كاليفورنيا.. تفاصيل

القاهرة - سامية سيد - أخطرت شركة كوالكوم إدارة تطوير التوظيف في كاليفورنيا أنها ستلغي 1258 وظيفة داخل الولاية، وفقًا لبلومبرج، ويمثل هذا حوالي 2.5% من إجمالي القوى العاملة في الشركة، والتي تبلغ حوالي 50000 فرد، لكن تخفيضات الوظائف لن تؤثر إلا على العاملين في مكاتب كوالكوم في سان دييجو وسانتا كلارا بولاية كاليفورنيا.

واستنادًا إلى تقرير بلومبرج، لا يوجد منصب آمن: إذ يقال إن أكثر من 750 من الموظفين المتأثرين سينتمون إلى الفريق الهندسي لشركة تصنيع الرقائق، بما في ذلك موظفون على مستوى المدير. وستأتي الأدوار المتأثرة المتبقية من مختلف الأقسام وستشمل الموظفين الفنيين والمحاسبيين الداخليين.

ويتعين على صانع الرقائق بموجب القانون إخطار وكالة كاليفورنيا بالتخفيضات الوشيكة في الوظائف. ولكن نظرًا لأن العديد من الأماكن الأخرى ليس لديها نفس القاعدة، فمن غير الواضح ما إذا كانت شركة كوالكوم تخطط لإلغاء الوظائف في مكاتب أخرى داخل الولايات المتحدة وخارجها، وفقا لتقرير انجادجيت .

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التخفيضات في الوظائف، على الرغم من أنها مؤسفة، إلا أنها لا تشكل مفاجأة: فقد أعلنت الشركة في تقرير أرباحها ربع السنوية (PDF) الذي صدر في أغسطس أنها ستتخذ "إجراءات إعادة هيكلة إضافية"

في ذلك الوقت، اعترفت شركة تصنيع الرقائق بأنها تتوقع أن تتكون "إجراءات إعادة الهيكلة" هذه "إلى حد كبير من تخفيضات في القوى العاملة"، وقالت إن هذه الخطوة ستمكنها من القيام "باستثمارات مستمرة في فرص النمو والتنويع الرئيسية" في مواجهة "استمرار عدم اليقين في بيئة الاقتصاد الكلي والطلب".

وكما تشير بلومبرج، لا تزال شركة كوالكوم تجني معظم أموالها من مبيعات الهواتف الذكية، ويستمر أداء السوق في الانخفاض. في الواقع، قال المحللون إن شحنات الهواتف الذكية العالمية لهذا العام تسير على الطريق الصحيح لتكون الأسوأ منذ عقد من الزمن. ومن الممكن أن تشهد شركة كوالكوم نفسها انكماشًا في إيراداتها بنسبة 19% تقريبًا في السنة المالية الحالية.

ستبدأ الشركة في إزالة الموظفين في وقت ما في منتصف ديسمبر، وتتوقع أن يتم ذلك مع تغييرات إعادة الهيكلة التي يتعين عليها إجراؤها في النصف الأول من السنة المالية 2024 .