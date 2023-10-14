شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تلغى فرض حدود لتخزين الصور للمستخدمين فى OneDrive والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تلقي رد فعل عنيف من العملاء، أعلنت شركة Microsoft أنها ألغت خططها لفرض حدود على التخزين السحابي للصور في حساب OneDrive الخاص بالمستخدمين بداية من 16 أكتوبر، وفقًا لتقارير Gizmodo.

وفي أغسطس، أعلنت مايكروسوفت أن الصور الموجودة في معرض OneDrive الخاص بالمستخدم وفي كل ألبوم من ألبومات الصور المحفوظة الخاصة به سيتم احتسابها بشكل منفصل ضمن الحد السحابي للشركة الذي يبلغ خمسة جيجابايت. و كان من المتوقع أن يتم طرح التحديث في 16 أكتوبر، مما قد يجبر بعض المستخدمين على مواجهة أسقف التخزين حيث تتم إضافة البيانات الإضافية إلى OneDrive الخاص بهم، مما يمنع مزامنة الملفات الإضافية، لكن فوجئ العملاء بالتغيير المفاجئ في السياسة، وكانوا مندهشين للغاية في الواقع لدرجة أن الشركة استسلمت لرد فعل عنيف من المستخدمين وأعلنت مؤخرًا أن التغيير لم يعد مطروحًا على الطاولة.

ومن الممكن أن يكون رد الفعل العنيف على التغيير الأخير في سياسة Outlook قد لعب دورًا أيضًا، وفى شهر فبراير، أعلنت شركة Microsoft أن مرفقات البريد الإلكتروني والصور المضمنة سيتم احتسابها ضمن حد OneDrive البالغ خمسة جيجابايت.

وحتى ذلك الحين، كان يُسمح لأصحاب حسابات مايكروسوفت بسعة تخزينية تبلغ 15 جيجابايت في بريدهم الإلكتروني المستضاف على السحابة، والذي يتضمن المرفقات والصور، وفقًا لتقارير The Register .

ونتيجة لذلك، اشتكى العديد من المستخدمين من أنهم لم يعد بإمكانهم إرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكترونى، وفقا لتقرير theverge.

ومن المحتمل أن تكون هذه الخطوة قد أجبرت مستخدمي Outlook على الانتقال إلى منافسين مثل Gmail الذي استمر في تقديم حد تخزين يبلغ 15 جيجابايت، ربما من خلال التراجع عن حدود تخزين الصور، قد تحاول مايكروسوفت تجنب منح Google المزيد من العملاء عن غير قصد.