شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة .. طريقة ارسال "ستيكرز" الذكاء الاصطناعى على واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الآونة الأخيرة، أعلنت شركة ميتا الأم لفيسبوك عن العديد من منتجات وميزات الذكاء الاصطناعي لتطبيق واتساب، وتدعي الشركة أن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة ستساعد مستخدمي واتساب على التواصل بطريقة أفضل، وإحدى هذه الميزات هي ملصقات AI.

ويمكّن واتساب المستخدمين من إنشاء ملصقات AI لتحسين تجربة الدردشة على التطبيق، حيث يتم إنشاء ملصقات الذكاء الاصطناعي على واتساب بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI)، بناءً على النص الذي تدخله، باستخدام خدمة من Meta.

وبمجرد إرسالها، ستظهر ملصقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك تلقائيًا في علبة الملصقات الخاصة بك ويمكن مشاركتها في أي وقت مع جهة الاتصال الخاصة بك.

لذلك، إذا كنت ترغب أيضًا في إنشاء ملصقات AI على واتساب، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه:

خطوات

1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي

2. الآن افتح الدردشة

3. بعد ذلك اضغط على أيقونة Smiley متبوعة برمز الملصق

4. الآن اضغط على "إنشاء"، وإذا طُلب منك ذلك، اضغط على "متابعة".

5. بعد ذلك، سيتعين عليك إدخال وصف للملصقات التي ترغب في إنشائها

6.سيقوم التطبيق بعد ذلك بإنشاء 4 ملصقات يمكنك الآن اختيار الملصق الذي تفضله أو تعديل الوصف لإجراء أي تغييرات

7.إذا أعجبك الملصق، اضغط على إرسال