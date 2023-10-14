شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحمى مستخدميها من المساءلة القانونية لاستخدام الذكاء الاطصناعى .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة جوجل إنها ستحمى العملاء الذين يستخدمون بعض منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها إذا تمت مقاضاتهم بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر.

وفي تدوينة، قالت جوجل إن العملاء الذين يستخدمون المنتجات المضمنة الآن بميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية ستتم حمايتهم، في محاولة لتهدئة المخاوف المتزايدة من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يتعارض مع قواعد حقوق الطبع والنشر، وفقا لتقرير theverge.

وذكرت على وجه التحديد سبعة منتجات ستغطيها قانونيًا: Duet AI في Workspace (بما في ذلك النص الذي تم إنشاؤه في Google Docs وGmail والصور في Google Slides وGoogle Meet)، وDuet AI في Google Cloud، وVertex AI Search، وVertex AI Conversation، وVertex AI Text، وتضمين واجهة برمجة التطبيقات (API) والتسميات التوضيحية المرئية على Vertex AI وCodey APIs ، ولم يتم ذكر أداة بحث Google Bard.

وقالت الشركة: "إذا تم الطعن عليك على أساس حقوق الطبع والنشر، فسوف نتحمل المسؤولية عن المخاطر القانونية المحتملة التي تنطوي عليها".

وقالت جوجل إنها ستتبع "نهجًا ذا شقين، الصناعة أولاً" لتعويض الملكية الفكرية، والذي سيغطي بيانات التدريب والنتائج الناتجة عن نماذجها الأساسية ، وهذا يعني أنه إذا تمت مقاضاة شخص ما لأن بيانات التدريب الخاصة بشركة Google تستخدم مواد محمية بحقوق الطبع والنشر، فستتحمل شركة Google هذه المسؤولية القانونية.

وقالت الشركة إن التعويض المتعلق ببيانات التدريب "ليس في الواقع حماية جديدة"، لكن جوجل اعترفت بأن العملاء يريدون توضيحًا صريحًا بأن حمايتها تغطي احتمال أن بيانات التدريب تحتوي على معلومات محمية بحقوق الطبع والنشر.

وقد أصدرت شركات أخرى إعلانات مماثلة حيث أعلنت شركة Microsoft أنها ستتحمل المسؤولية القانونية عن مستخدمي منتجات Copilot من المؤسسات. قالت Adobe إنها ستحمي عملاء المؤسسات الذين يستخدمون Firefly فيما يتعلق بمطالبات حقوق النشر والخصوصية والدعاية.

لقد طاردت قضايا حقوق الطبع والنشر منصات الذكاء الاصطناعي التوليدية، وقد تم الآن رفع المزيد من الدعاوى القضائية ضد شركات مختلفة بزعم انتهاكها لحقوق الطبع والنشر. واحدة من أحدث الدعاوى القضائية تم رفعها من قبل مؤلفين مشهورين مثل جورج آر آر مارتن، وجون غريشام، وجودي بيكولت.

وذكرت رويترز أن جوجل واجهت بالفعل دعوى قضائية جماعية مقترحة بزعم أخذ معلومات شخصية وبيانات محمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعى.