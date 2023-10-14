شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن موعد جديد لإطلاق أول رحلة مأهولة لمركبة ستارلاينر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة ناسا عن موعد إطلاق المركبة الفضائية بوينج CST-100 ستارلاينر في أول رحلة مأهولة لها إلى محطة الفضاء الدولية، والذى من الممكن أن يحدث في أبريل من العام المقبل، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .

ومع ذلك، هذا مجرد تاريخ مستهدف ولذلك سيتعين علينا الاستمرار في انتظار التأكيد الرسمي لجدول الإطلاق التفصيلي، وقال نائب رئيس بوينغ ومدير ستارلاينر، مارك نابي، في أغسطس ، إن الفريق يهدف إلى تجهيز المركبة الفضائية في مارس، لكنه لم يذكر في ذلك الوقت موعدًا محتملًا للإطلاق.

وقالت ناسا في منشور على موقعها على الإنترنت "إن أول رحلة مأهولة للمركبة الفضائية ستارلاينر، والتي تسمى اختبار الطيران لطاقم بوينج (CFT) التابع لناسا، من المقرر أن تتم في موعد لا يتجاوز منتصف أبريل"، وقالت وكالة الفضاء إن CFT سترسل رواد فضاء ناسا وطيارين الاختبار بوتش ويلمور وسوني ويليامز في رحلة تجريبية لتأكيد قدرات نظام ستارلاينر.

وسيتم إطلاق المركبة الفضائية على متن صاروخ أطلس V من United Launch Alliance (ULA) من كيب كانافيرال في فلوريدا ، وسيقضي الطاقم والمركبة الفضائية حوالي ثمانية أيام في المحطة الفضائية قبل العودة إلى الأرض بهبوط صحراوي بمظلة ووسادة هوائية في غرب الولايات المتحدة.

وقد واجهت شركة Boeing وقتًا صعبًا في إيصال طائرة Starliner إلى النقطة التي أصبحت فيها جاهزة لأول رحلة مأهولة لها ، وكان من المفترض أن تتم أول رحلة تجريبية غير مأهولة في عام 2017، لكن هناك مشكلات مختلفة أخرت البرنامج.

وتوجهت الكبسولة في نهاية المطاف إلى الفضاء في عام 2019، لكن المهمة انتهت بكارثة عندما فشلت الكبسولة في الوصول إلى المدار الصحيح لنقلها إلى محطة الفضاء الدولية، واستغرق الأمر ثلاث سنوات من العمل لتصحيح جميع المشكلات، ووصلت ستارلاينر في النهاية إلى المحطة الفضائية في رحلة تجريبية غير مأهولة في عام 2022.

وكان المسؤولون يأملون في إطلاق أول رحلة مأهولة في أبريل من هذا العام، لكن مشكلات مختلفة أجبرت على تأجيل المهمة حتى يوليو، قبل أن يتم تأجيلها مرة أخرى، وبالنظر إلى كل ما حدث من قبل، لا تتفاجأ إذا لم تتوجه مركبة ستارلاينر وطاقمها إلى المدار في أبريل المقبل.

تريد ناسا استخدام ستارلاينر كوسيلة أخرى لنقل الطاقم من وإلى محطة الفضاء الدولية، مما يمنحها مرونة أكبر عند التخطيط للمهام. وهي تستخدم حاليًا صاروخ SpaceX's Falcon 9 ومركبة Crew Dragon الفضائية لمهام رواد الفضاء التي تبدأ وتنتهي في الولايات المتحدة.