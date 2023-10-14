شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك توقف تحديثات لعبة Grand Theft Auto.. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد GTA San Andreas واحدة من أكثر الألعاب المحبوبة في سلسلة Grand Theft Auto، وبحسب التقارير الأخيرة فقد أكدت ميتا، الشركة الأم لفيس بوك، أن إصدار الواقع الافتراضي للعبة لن يحصل على أي تحديثات.

وبحسب موقع TOI الهندى ففي عام 2021، أعلنت شركة Meta عن لعبة Grand Theft Auto San Andreas VR، في ذلك الوقت، أكدت الشركة أن اللعبة ستكون متاحة على Oculus Quest 2 (المعروفة الآن باسم Meta Quest 2).

ووعدت الشركة أيضًا بمشاركة المزيد من المعلومات خلال فترة زمنية قصيرة، ومع ذلك، بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على الإعلان الأولى، لم يصبح العنوان متاحًا بعد، وتشير الشائعات إلى أن التطوير ربما واجه بعض التحديات.

وعندما سئل عن تاريخ الإصدار المحتمل لنسخة الواقع الافتراضي من GTA San Andreas خلال Connect 2023، قال متحدث باسم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إنه لا توجد تحديثات في الوقت الحالي، وفقًا لتقارير GameRant.

ويشير هذا إلى أنه قد لا يتم الإعلان عن اللعبة في عام 2023. ولم يؤكد التقرير أيضًا ما إذا كانت Meta تخطط لإلغاء عنوان الواقع الافتراضي تمامًا.

تتوفر سماعة الرأس في الولايات المتحدة في نسختين – أحدهما بسعة 128 جيجابايت والآخر بسعة 512 جيجابايت بسعر 499 دولارًا و649 دولارًا على التوالي، الجهاز أخف وزنا ويحتوى على العديد من أجهزة استشعار الكاميرا المتقدمة.

وهي مدعومة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، بالإضافة إلى شاشة 4K+ Infinite بدقة 2064 × 2208 لكل عين، وبالنسبة للاتصال، تتوافق سماعة الرأس مع Wi-Fi 6E ولديها ميزات أخرى.

وإذا قامت Meta أخيرًا بطرح لعبة GTA: San Andreas VR أخيرًا، فمن المحتمل أن تكون متاحة على كل من Meta Quest 2 و3، ومع ذلك لم تؤكد الشركة بعد أي نافذة إطلاق.