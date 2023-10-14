تكنولوجيا: إعلان تشويقي يوضح تصميم هاتف Honor X9b

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Honor إعلان تشويقي مؤخراً كشفت من خلاله عن صور رسمية لهاتف Honor X9b قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

تستعد شركة Honor لإطلاق هاتف Honor X9b قريباً للأسواق، ولقد كشفت إعلانات تشويقية عن ملامح تصميم هذا الإصدار والذي يظهر بنفس تصميم إصدار الشركة السابق Honor X9a الذي قدم رسمياً في شهر يناير من بداية هذا العام.

وتتميز وحدة الكاميرة في هاتف Honor X9a بتصميم دائري، إلا أن حلقة الكاميرة تتميز بسمك أكبر في هذا الإصدار، كما يظهر الغطاء الخلفي بتصميم جلدي.

كما يوضح الإعلان التشويقي الذي نشر عبر Honor على منصة X عن تصميم الهاتف من الجهة الأمامية، حيث تتميز لوحات الشاشة بتصميم منحني، مع ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية.

يذكر أن هاتف Honor X9a انطلق في بعض الأسواق بعلامة Honor Magic5 Lite التجارية، إلا أن التسريبات لم تؤكد على أن الإصدار الجديد Honor X9b يأتي بتسمية أخرى في بعض الأسواق، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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