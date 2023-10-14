تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق سلسلة nova 12 برقاقة Kirin 830 جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت هواوي خلال الفترة الماضية سلسلة Mate 60 بمعالج Kirin 9000S الذي تميز بدعم شبكات 5G، ومن جديد كشفت أحدث التسريبات عن خطط هواوي لدعم سلسلة nova 12 القادمة بمعالج جديد يعرف ب”Kirin 830″.

تستعد شركة هواوي لإطلاق أول إصدار من سلسلة معالجات Kirin 8 الجديدة، ويأتي الإصدار الأول بعنوان Kirin 830.

ومن المقرر أن تكون سلسلة nova 12 أولى الإصدارات المميزة بمعالج هواوي الجديد Kirin 830، على أن يتم الإعلان عن هذه السلسلة قبل نهاية هذا العام.

وتتضمن سلسلة nova 12 القادمة الإصدار الرئيسي مع هاتف nova 12 Pro، إلا أن التسريبات تشير إلى أن رقاقة Kirin 830 ستقدم في الإصدار الرئيسي فقط.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هاتف nova 12 يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع كاميرة سيلفي بدقة 60 ميجا بيكسل، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 88W.

كما تشير التوقعات إلى أن رقاقة Kirin 830 تأتي بآداء يحاكي رقاقة كوالكوم Snapdragon 778G أو رقاقة Snapdragon 870، إلا أن التقارير لم تؤكد على تفاصيل خطط هواوي لدعم هذه الرقاقة بتقنية 5G.

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