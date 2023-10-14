تكنولوجيا: جوجل تعيد تصميم واجهة تطبيق الكاميرة وتطلق التطبيق بعنوان Pixel Camera

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة جوجل بتغيير تسمية تطبيق الكاميرة إلى “Pixel Camera”، كما تم إعادة تصميم واجهة التطبيق من جديد.

يتوفر تطبيق الكاميرة لإصدارات جوجل من هواتف وأجهزة Pixel، ولقد أوضحت تفاصيل جديدة نشرت عبر موقع “9to5Google” أن جوجل قامت بإعادة تسمية التطبيق في متجر جوجل بلاي إلى “Pixel Camera”.

أيضاً قامت جوجل بتحديث قائمة التطبيق في واجهة متجر التطبيقات، حيث يشار للتطبيق الجديد بعبارة “لا تفوت أي لحظة مع تطبيق كاميرة Pixel المعاد تصميمها بالكامل، وإلتقط صورًا ومقاطع فيديو رائعة باستخدام مميزات مثل Portrait وNight Sight وTime Lapse وCinematic Blur.”

ومن المقرر أن يتوفر تطبيق Pixel Camera لمستخدمي هواتف وأجهزة Pixel التي تعمل بنظام تشغيل Android 14.

وتدعم هواتف Pixel 7 Pro وPixel Tablet وPixel Fold الإصدار Pixel Camera 9.0 من التطبيق، بينما يتوفر إصدار Pixel Camera 9.1 لهواتف Pixel 8 وPixel 8 Pro.

وتوضح قائمة التطبيق في متجر جوجل أن الإصدار الجديد يدعم مميزات Real Tone وNight Sight وPro-controls وHi-Res بدقة 50 ميجا بيكسل، إلى جانب التصوير الفلكي والوضع الرأسي وفيديو التركيز الكلي والنمط الضبابي السينمائي.

كما تأتي الواجهة الجديدة في تطبيق Pixel Camera بهذه المميزات:

واجهة جديد بتجربة سلسة للتنقل بين أنماط التصوير وتسجيل الفيديو

تحسينات في تنسيق RAW لتحرير أكثر كفاءة للصور

عناصر تحكم إحترافية في إعدادات الكاميرة مثل سرعة مصراع الكاميرة، وحساسية الإضاءة ISO، ومميزات أخرى حصرية لهاتف Pixel 8 Pro

دعم إلتقاط صور High Res بدقة 50 ميجا بيكسل لتفاصيل أكثر دقة في هاتف Pixel 8 Pro

تحسينات في التطبيق مع معالجة لبعض الأخطاء.

يذكر أن جوجل قدمت تطبيق Pixel Camera للمرة الأولى خلال مؤتمر Google I/O الذي عقد في شهر مايو والذي انطلق من بين تطبيقات أخرى لهواتف Pixel.

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